Карло Анчелотти: «Мы абсолютно уверены, что сможем перевернуть игру с нашими болельщиками на нашем стадионе»

В центральном поединке в Лондоне на Emirates Stadium «Арсенал» встречался с «Наполи». Хозяева поля с первых минут начали доминировать, и их старания вскоре были вознаграждены: на 15-й минуте Аарон Рэмси вывел «пушкарей» вперед. А спустя еще десять оборотов минутной стрелки «неаполитанцы» были вынуждены капитулировать второй раз. Торрейра нанес удар с линии штрафной, мяч задел Кулибали и оказался в сетке – 2:0. Эти цифры и продержались на табло до финального свистка.

Унаи Эмери, главный тренер ФК «Арсенал» (Англия):

Я доволен на 50 %. Мы знали, что первый матч важный, ведь нам нужно было добиться хорошего результата и создать нужный настрой, в том числе и для болельщиков. Мы заслуженно победили.

Это были два разных тайма. В первом мы контролировали мяч и большими силами шли в атаку, забили дважды и могли забить еще. Мы не так много позволили сопернику, разве что один момент в первом тайме.