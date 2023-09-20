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Ванесса Колодинская – в финале чемпионата мира по борьбе

20 сентября 2023 19:23
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Есть первая медаль чемпионата мира по борьбе. С наградой мирового форума, проходящего в Сербии, Ванесса Колодинская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ванесса Колодинская – в финале чемпионата мира по борьбе-1

Только пока непонятно, на какую именно ступень на пьедестале почета поднимется белоруска. Наша спортсменка вышла в финал весовой категории до 53 килограммов. Это обозначает, что она гарантировала себе как минимум серебро. Хотя его вполне можно конвертировать и в золото.

Ванесса Колодинская – в финале чемпионата мира по борьбе-4

Главная схватка состоится завтра, 21 сентября.

# Борьба # Ванесса Колодинская # Фотофакт

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