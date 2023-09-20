Ванесса Колодинская – в финале чемпионата мира по борьбе

Есть первая медаль чемпионата мира по борьбе. С наградой мирового форума, проходящего в Сербии, Ванесса Колодинская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Только пока непонятно, на какую именно ступень на пьедестале почета поднимется белоруска. Наша спортсменка вышла в финал весовой категории до 53 килограммов. Это обозначает, что она гарантировала себе как минимум серебро. Хотя его вполне можно конвертировать и в золото.