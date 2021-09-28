Игорь Петришенко о выступлении белорусов в Токио: «Конечно, мы рассчитывали на более качественный результат»

Новости Беларуси. Итоги Олимпийских и Паралимпийских игр, который проходили в Токио, подвели 28 сентября в Минске. Здесь состоялось расширенное совместное заседание Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Награды нашли своих героев, а также тех, кто героев воспитал и взрастил. Конечно, в столице Японии далеко не все прошло гладко. Теперь самое время все проанализировать и сделать работу над ошибками, чтобы подобное не произошло в Париже в 2024 году. Ванесса Колодинская о мотивации к Играм в Париже: «Нужно немножко выдохнуть, чтобы появилось новое желание». Читайте здесь.

Глава НОК Виктор Лукашенко считает, что отдача спортивной отрасли должна соответствовать вложенным средствам. Необходимо также серьезно работать с кадрами и оценить результаты деятельности специалистов на местах. На Олимпиаде в Токио белорусы завоевали семь наград, из которых одна золотая. Это не тот результат, на который нацеливались, не говоря уже о затратах за четыре года.