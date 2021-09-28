Хоккейную сборную Китая на домашней Олимпиаде может заменить Норвегия. Почему?

В Международной федерации хоккея рассмотрят вопрос участия сборной Китая по хоккею в домашних Олимпийских играх в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новоизбранный президент организации Люк Тардиф выразил обеспокоенность низким уровнем игры поднебесной дружины. Решение по этому вопросу планируют вынести до конца октября или в ноябре после очередного совета Международной федерации хоккея, когда будет обновлена информация о ходе подготовки команды.