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Хоккейную сборную Китая на домашней Олимпиаде может заменить Норвегия. Почему?

28 сентября 2021 20:19
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В Международной федерации хоккея рассмотрят вопрос участия сборной Китая по хоккею в домашних Олимпийских играх в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккейную сборную Китая на домашней Олимпиаде может заменить Норвегия. Почему?-1

Новоизбранный президент организации Люк Тардиф выразил обеспокоенность низким уровнем игры поднебесной дружины. Решение по этому вопросу планируют вынести до конца октября или в ноябре после очередного совета Международной федерации хоккея, когда будет обновлена информация о ходе подготовки команды.  

Хоккейную сборную Китая на домашней Олимпиаде может заменить Норвегия. Почему?-4

На данный момент в хоккейном рейтинге Китай занимает 32-е место. Вместо страны-хозяйки заявиться на Игры сможет Норвегия, которая находится на 11-й строчке в топе. Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.  

# Хоккей # Люк Тардиф # Фотофакт

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