Хоккейную сборную Китая на домашней Олимпиаде может заменить Норвегия. Почему?

В Международной федерации хоккея рассмотрят вопрос участия сборной Китая по хоккею в домашних Олимпийских играх в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Международной федерации хоккея рассмотрят вопрос участия сборной Китая по хоккею в домашних Олимпийских играх в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новоизбранный президент организации Люк Тардиф выразил обеспокоенность низким уровнем игры поднебесной дружины. Решение по этому вопросу планируют вынести до конца октября или в ноябре после очередного совета Международной федерации хоккея, когда будет обновлена информация о ходе подготовки команды.
На данный момент в хоккейном рейтинге Китай занимает 32-е место. Вместо страны-хозяйки заявиться на Игры сможет Норвегия, которая находится на 11-й строчке в топе. Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.