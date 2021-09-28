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Акцент на атаку. Тренер молодёжной сборной Беларуси по футболу определился с составом на октябрьские матчи

28 сентября 2021 20:15
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Новости Беларуси. Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Ясинский определился с окончательным составом на октябрьские матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В него попали 24 игрока. Судя по заявке, акцент тренерским штабом сделан на атаку. На матчи вызвали шесть нападающих. При этом глобальных изменений (по сравнению с предыдущим составом) не произошло.

Акцент на атаку. Тренер молодёжной сборной Беларуси по футболу определился с составом на октябрьские матчи-1

Игры будут проведены в рамках отбора на Евро-2023. Первым соперником белорусов станет сборная Греции, матч состоится 8 октября в Жодино. А через несколько дней в Борисове наши парни сразятся с Лихтенштейном. Перед этим футболистов ждет учебно-тренировочный сбор, который стартует 4 октября в Стайках. Беларусь попала в 4 группу, где помимо ранее озвученных сборных, в соперниках значатся Исландия, Португалия и Кипр. Напрямую в финальный турнир попадают девять победителей своих групп. На данный момент наша сборная в своей пульке занимает пятое место.

# Футбол Беларуси # Сергей Ясинский # Фотофакт

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