Акцент на атаку. Тренер молодёжной сборной Беларуси по футболу определился с составом на октябрьские матчи

В него попали 24 игрока. Судя по заявке, акцент тренерским штабом сделан на атаку. На матчи вызвали шесть нападающих. При этом глобальных изменений (по сравнению с предыдущим составом) не произошло.

Игры будут проведены в рамках отбора на Евро-2023. Первым соперником белорусов станет сборная Греции, матч состоится 8 октября в Жодино. А через несколько дней в Борисове наши парни сразятся с Лихтенштейном. Перед этим футболистов ждет учебно-тренировочный сбор, который стартует 4 октября в Стайках. Беларусь попала в 4 группу, где помимо ранее озвученных сборных, в соперниках значатся Исландия, Португалия и Кипр. Напрямую в финальный турнир попадают девять победителей своих групп. На данный момент наша сборная в своей пульке занимает пятое место.