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Валерия Еремеева завоевала золото на юниорском ЧЕ по борьбе

17 июня 2023 12:52
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Белорусские спортсменки стали обладательницами трех наград юниорского чемпионата Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победу в весовой категории до 46 килограммов праздновала Валерия Еремеева.

Валерия Еремеева завоевала золото на юниорском ЧЕ по борьбе-1

Также в активе нашей команды две бронзовые награды: у Валерии Микитич и Варвары Алисеенко.

# Борьба # Фотофакт

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