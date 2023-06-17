Валерия Еремеева завоевала золото на юниорском ЧЕ по борьбе

Белорусские спортсменки стали обладательницами трех наград юниорского чемпионата Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победу в весовой категории до 46 килограммов праздновала Валерия Еремеева.

Также в активе нашей команды две бронзовые награды: у Валерии Микитич и Варвары Алисеенко.