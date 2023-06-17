Кондратьев о проигрыше Израилю: ребята расстроены. Они отдали все силы, сделали всё, что могли

Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели третье поражение подряд в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Георгия Кондратьева проиграла сборной Израиля со счетом 1:2. В составе белорусской сборной гол забил Макс Эбонг, который сумел отличиться на 16-й минуте встречи. Однако удержать преимущество не получилось. Во втором периоде соперники дважды поразили ворота нашей сборной. Таким образом безвыигрышная серия отечественной сборной в официальных встречах продлилась до 16 матчей.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси:

Ребята, конечно, расстроены. Я их пока не трогаю. Поблагодарил за игру. Они отдали все силы, сделали все, что могли. Видите, мы сражаемся не только с соперником, но и с судьями. Назначаются такие пенальти… В ворота Израиля был чистый пенальти, Ваню руками вытолкнули просто, даже не стали VAR смотреть.

Сергей Политевич, капитан сборной Беларуси:

Здесь одна причина: мы 1:0 выигрывали, не выигрывали уже 100 лет, хотелось чисто победить. Поэтому уже, скажем так, обороняли этот счет, который достигли в первом тайме.