Кондратьев о проигрыше Израилю: ребята расстроены. Они отдали все силы, сделали всё, что могли

Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели третье поражение подряд в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели третье поражение подряд в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда Георгия Кондратьева проиграла сборной Израиля со счетом 1:2. В составе белорусской сборной гол забил Макс Эбонг, который сумел отличиться на 16-й минуте встречи. Однако удержать преимущество не получилось. Во втором периоде соперники дважды поразили ворота нашей сборной. Таким образом безвыигрышная серия отечественной сборной в официальных встречах продлилась до 16 матчей.
Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси:
Ребята, конечно, расстроены. Я их пока не трогаю. Поблагодарил за игру. Они отдали все силы, сделали все, что могли. Видите, мы сражаемся не только с соперником, но и с судьями. Назначаются такие пенальти… В ворота Израиля был чистый пенальти, Ваню руками вытолкнули просто, даже не стали VAR смотреть.
Сергей Политевич, капитан сборной Беларуси:
Здесь одна причина: мы 1:0 выигрывали, не выигрывали уже 100 лет, хотелось чисто победить. Поэтому уже, скажем так, обороняли этот счет, который достигли в первом тайме.
В понедельник, 19 июня, отечественная сборная встретится с командой Косово. Сейчас белорусская сборная занимает последнее место в своей группе, не имея баллов в активе.