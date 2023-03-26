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Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха

26 марта 2023 18:09
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Наши паралимпийцы-колясочники медально выступили в Ханты-Мансийске на чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Валентина Шиц вновь порадовала. Три золота, максимально возможных. Лидия Лобан – два серебра. Откуда наши ребята черпают силы и вдохновение, мы поинтересовались именно у них.  

В гостях у рубрики «Спорттаймер» Валентина Шиц и ее тренер Юрий Буранов.  

«Около 20 километров». Сколько проезжают паралимпийцы за тренировку?  

Юлия Силипицкая, СТВ:  
А сколько тренировок вы проводите в день?  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-1

Юрий Буранов, тренер паралимпийской сборной по лыжным гонкам и биатлону:  
Две, конечно.  

Юлия Силипицкая:  
А две снежные или одна ОФП.  

Юрий Буранов:  
Как когда, собственно говоря. Если зимой, то одна снежная, а одна в зале.  

Юлия Силипицкая:  
Всегда две тренировки в день?  

Юрий Буранов:  
Да, конечно. Шесть дней.  

Юлия Силипицкая:  
А по сколько часов?  

Юрий Буранов:  
По два часа.  

Юлия Силипицкая: 
Сколько они наматывают за тренировку?  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-4

Валентина Шиц, трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам:  
Около 20 километров.  

Юрий Буранов:  
Бывает больше даже.  

«У стоячих такая же трасса, как и наших саночников»

Юлия Силипицкая:  
Вы говорите 30 лет, вы 30 лет все время снежниками занимались или летники тоже были?  

Юрий Буранов:  
Раньше не было этих лыж.  

Юлия Силипицкая:  
Но санки же были?   

Юрий Буранов:  
Нет, не было, конечно. На колясках катались гоночных. Снег появился только в 1998 году. Вера Сипович такая была, трассы такие были, она с одного спуска летит кубарем, я ее поднимаю. Таких три. Потом Саша Попова и Булыгин, спрашиваю – так это наша трасса. У стоячих такая же трасса, как и наших саночников.  

Юлия Силипицкая:  
Была. А сейчас адаптировали?  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-7

Юрий Буранов:  
Была, да. Правда, она самой последней и была, зато весь стадион скандировал: «Вера! Вера!» Даже приз дали утешительный за волю к победе.  

Юлия Силипицкая:  
То есть это санки тогда начинались такие? А вы сами делали санки?  

Юрий Буранов:  
Да, с 1998-го. В основном здесь, на протезном заводе.  

Юлия Силипицкая:  
А сейчас?  

Юрий Буранов:  
То же самое делаем.  

Юлия Силипицкая:  
То есть протезники делают наши, белорусы?  

Юрий Буранов:  
Да, чтобы где-то заказать карбоновые, как у американцев, большие деньги стоят.  

Юлия Силипицкая:  
А они легче?  

Валентина Шиц:  
Да, карбон же легче, чем металл.  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-10

Юлия Силипицкая:  
Получается, если карбоновые сани дать нашим ребятам, то, по сути дела, это будет один из потенциалов?  

Юрий Буранов:  
Конечно.  

«Чтобы у тебя было золото, нужно очень сильно постараться»  

Юлия Силипицкая:  
Вы в этом году делали упор конкретно на Ханты-Мансийск?  

Юрий Буранов:  
Ну да.  

Юлия Силипицкая:  
Тяжело?  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-13

Валентина Шиц:  
Каждый раз тяжело, не бывает такого, что вот, прокатилась слегка, и у тебя золото. Нет, конечно. Чтобы у тебя было золото, нужно очень сильно постараться. Все 7 человек, которые участвовали на соревнованиях, претендовали, конечно, на золото.  

Юлия Силипицкая:  
То есть каждый мог победить?  

Валентина Шиц:  
Конечно.  

Юлия Силипицкая:  
А за счет чего тебе удавалось?  

Юрий Буранов:  
В Корее когда она была, она проигрывала всем россиянам. 5 человек – и всем проигрывала. Потом я специальную программу под нее сделал.  

Юлия Силипицкая:  
Какую?  

Валентина Шиц:  
Это секрет.  

Юлия Силипицкая:  
На что упор хотя бы в программе?  

Юрий Буранов:  
Упор на силовые и выносливость.  

Юлия Силипицкая:  
То есть надо объемы гнать?  

Юрий Буранов:  
Необязательно.  

Юлия Силипицкая:  
А как?  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-16

Юрий Буранов:  
Объемы, конечно, само собой, но я под санки ей кладу пластины стальные, 3,5 килограмма, утяжелители. И когда равномерная тренировка, она с этими утяжелителями ездит.  

Юлия Силипицкая:  
Это когда вы начали ей подкладывать такое?  

Валентина Шиц:  
2 года назад где-то.  

Юрий Буранов:  
А когда уже скоростно-силовая, я уже вынимаю, и они чувствуют эту разницу.  

Юлия Силипицкая:  
Ощутимо, да?  

Валентина Шиц:  
Конечно.  

Какая диета у спортсменов-паралимпийцев?  

Юрий Буранов:  
Программа, а потом скинула 16 килограммов своего веса.  

Юлия Силипицкая:  
Это как?  

Юрий Буранов:  
Обыкновенно, за счет тренировок скинула.  

Юлия Силипицкая:  
Похудела? Не ела ничего?  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-19

Валентина Шиц:  
Ела.  

Юрий Буранов:  
Попробуй у нас не поешь.  

Юлия Силипицкая:  
А как 16 килограммов-то скинуть?  

Юрий Буранов:  
Она пришла ко мне после промежуточного отдыха, пончик такой. Да ты что, в самом деле.  

Юлия Силипицкая:  
А что ты кушала, что стала таким пончиком?  

Валентина Шиц:  
Я кушала все, просто не было физической нагрузки.  

Юлия Силипицкая:  
Ну вот, видите, просто человек кушал. А что запрещаете сейчас есть?  

Юрий Буранов:  
Все что угодно, она уже сама себе.  

Юлия Силипицкая:  
А 16 килограмм не возвращаются?  

Валентина Шиц:  
Нет. 

Юлия Силипицкая:  
То есть на ЗОЖе не сидишь, на диетах не сидишь, просто кушаешь в свое удовольствие и еще тренируешься в свое удовольствие с 3-киллограммовым отягощением? И три медальки сразу.  

Валентина Шиц:  
Ну да.  

Есть ли конкуренция в национальной команде?  

Юлия Силипицкая:  
Если Ханты-Мансийск с прошлым сравнивать, то есть в прошлом году они приравнивались к неофициальным паралимпийским играм. И в этом году. Что бы вы отметили?  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-22

Валентина Шиц:  
Конкуренция. Видно, что ребята тоже не сидят на месте и усердно тренируются.  

Юлия Силипицкая:  
Если ворота откроются, и мы будем готовиться к следующей Паралимпиаде, то Валентина у нас номер один в национальной команде в своем классе?  

Юрий Буранов:  
Выходит, да.  

Юлия Силипицкая:  
А если у нее внутренняя конкуренция здесь у нас, в национальной команде?  

Юрий Буранов:  
Есть, конечно. Лида.  

Юлия Силипицкая:  
Причем Лида уже два серебра взяла.  

Юрий Буранов:  
Девочек 5 человек.  

«Нравится алмазные картины собирать». Какое хобби у чемпионки?  

Юлия Силипицкая:  
А где проводишь свое свободное время?  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-25

Валентина Шиц:  
Я люблю выезжать на природу с друзьями, шашлыки.  

Юлия Силипицкая:  
А хобби у тебя есть?  

Валентина Шиц:  
Мне нравится алмазные картины собирать.  

Юлия Силипицкая:  
А сколько уже собрала?  

Валентина Шиц:  
Мне на Новый Год подарили алмазную картину, правда, времени очень мало, поэтому когда вечерком уже все сделаешь, то садишься. Немного я там сделала, чуть-чуть.  

Юлия Силипицкая:  
Но нравится?  

Валентина Шиц:  
Да.  

Юлия Силипицкая:  
Мне здоровые биатлонисты говорят, что они никогда не отдыхают, никогда не уходят в отпуск, чтобы быть в форме. А у вас как дела обстоят?  

Юрий Буранов:  
Где-то у нас 43 дня отпуск.  

Валентина Шиц:  
Конечно, надо поддерживать форму в любом случае. Пресс качаешь или отжимаешься.  

Юлия Силипицкая:  
Валь, что дал тебе параспорт?  

Валентина Шиц:  
Абсолютно все. Общение, новые знакомства, все. Все, что у меня сейчас есть, это мне дал спорт.  

Юрий Буранов:  
Раньше вообще она жила только на пенсию. А пенсия чего, 350 рублей. В школе-интернате она училась.  

Как выбирают будущих паралимпийцев?  

Юлия Силипицкая:  
То есть вы регулярно посещаете школу-интернат?  

Юрий Буранов:  
Нет, они к нам приезжают на спартакиаду, я там смотрю и выбираю.  

Юлия Силипицкая:  
И все сразу соглашаются?  

Юрий Буранов:  
Не все. Некоторые соглашаются, а потом оказывается, что они боятся на санках кататься, скорости боятся, спусков боятся.  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-28

Юлия Силипицкая:  
Нуждаются ли девчонки и ребята в таком поощрении, тренерско-отеческой заботе? Чтобы где-то позвонил лишний раз, приобнял лишний раз, кофе где-то выпил или цветок принес?  

Юрий Буранов:  
Я могу и пошутить, могу и поблагодарить. Они не любят, когда их жалеют.  

Валентина Шиц:  
Когда нас начинают хвалить, тогда ты расслабляешься и все.  

Юрий Буранов:  
После каждой золотой медали я ее целую в щечку.  

Юлия Силипицкая:  
Это лимит?  

Валентина Шиц:  
Бонус.  

Юлия Силипицкая:  
Поставила ты себе какие-то цели?  

Юрий Буранов:  
Ну как? Звездой мирового спорта.  

Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха-31

Валентина Шиц:  
Приятно, что тренер в меня так верит.  

Юлия Силипицкая:  
А в себя ты сама веришь?  

Валентина Шиц:  
Да.  

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# Белорусские спортсмены # Валентина Шиц # Юлия Силипицкая # Юрий Буранов # Лидия Лобан # Фотофакт

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