Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха

Наши паралимпийцы-колясочники медально выступили в Ханты-Мансийске на чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Валентина Шиц вновь порадовала. Три золота, максимально возможных. Лидия Лобан – два серебра. Откуда наши ребята черпают силы и вдохновение, мы поинтересовались именно у них.
В гостях у рубрики «Спорттаймер» Валентина Шиц и ее тренер Юрий Буранов.
«Около 20 километров». Сколько проезжают паралимпийцы за тренировку?
Юлия Силипицкая, СТВ:
А сколько тренировок вы проводите в день?
Юрий Буранов, тренер паралимпийской сборной по лыжным гонкам и биатлону:
Две, конечно.
Юлия Силипицкая:
А две снежные или одна ОФП.
Юрий Буранов:
Как когда, собственно говоря. Если зимой, то одна снежная, а одна в зале.
Юлия Силипицкая:
Всегда две тренировки в день?
Юрий Буранов:
Да, конечно. Шесть дней.
Юлия Силипицкая:
А по сколько часов?
Юрий Буранов:
По два часа.
Юлия Силипицкая:
Сколько они наматывают за тренировку?
Валентина Шиц, трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам:
Около 20 километров.
Юрий Буранов:
Бывает больше даже.
«У стоячих такая же трасса, как и наших саночников»
Юлия Силипицкая:
Вы говорите 30 лет, вы 30 лет все время снежниками занимались или летники тоже были?
Юрий Буранов:
Раньше не было этих лыж.
Юлия Силипицкая:
Но санки же были?
Юрий Буранов:
Нет, не было, конечно. На колясках катались гоночных. Снег появился только в 1998 году. Вера Сипович такая была, трассы такие были, она с одного спуска летит кубарем, я ее поднимаю. Таких три. Потом Саша Попова и Булыгин, спрашиваю – так это наша трасса. У стоячих такая же трасса, как и наших саночников.
Юлия Силипицкая:
Была. А сейчас адаптировали?
Юрий Буранов:
Была, да. Правда, она самой последней и была, зато весь стадион скандировал: «Вера! Вера!» Даже приз дали утешительный за волю к победе.
Юлия Силипицкая:
То есть это санки тогда начинались такие? А вы сами делали санки?
Юрий Буранов:
Да, с 1998-го. В основном здесь, на протезном заводе.
Юлия Силипицкая:
А сейчас?
Юрий Буранов:
То же самое делаем.
Юлия Силипицкая:
То есть протезники делают наши, белорусы?
Юрий Буранов:
Да, чтобы где-то заказать карбоновые, как у американцев, большие деньги стоят.
Юлия Силипицкая:
А они легче?
Валентина Шиц:
Да, карбон же легче, чем металл.
Юлия Силипицкая:
Получается, если карбоновые сани дать нашим ребятам, то, по сути дела, это будет один из потенциалов?
Юрий Буранов:
Конечно.
«Чтобы у тебя было золото, нужно очень сильно постараться»
Юлия Силипицкая:
Вы в этом году делали упор конкретно на Ханты-Мансийск?
Юрий Буранов:
Ну да.
Юлия Силипицкая:
Тяжело?
Валентина Шиц:
Каждый раз тяжело, не бывает такого, что вот, прокатилась слегка, и у тебя золото. Нет, конечно. Чтобы у тебя было золото, нужно очень сильно постараться. Все 7 человек, которые участвовали на соревнованиях, претендовали, конечно, на золото.
Юлия Силипицкая:
То есть каждый мог победить?
Валентина Шиц:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
А за счет чего тебе удавалось?
Юрий Буранов:
В Корее когда она была, она проигрывала всем россиянам. 5 человек – и всем проигрывала. Потом я специальную программу под нее сделал.
Юлия Силипицкая:
Какую?
Валентина Шиц:
Это секрет.
Юлия Силипицкая:
На что упор хотя бы в программе?
Юрий Буранов:
Упор на силовые и выносливость.
Юлия Силипицкая:
То есть надо объемы гнать?
Юрий Буранов:
Необязательно.
Юлия Силипицкая:
А как?
Юрий Буранов:
Объемы, конечно, само собой, но я под санки ей кладу пластины стальные, 3,5 килограмма, утяжелители. И когда равномерная тренировка, она с этими утяжелителями ездит.
Юлия Силипицкая:
Это когда вы начали ей подкладывать такое?
Валентина Шиц:
2 года назад где-то.
Юрий Буранов:
А когда уже скоростно-силовая, я уже вынимаю, и они чувствуют эту разницу.
Юлия Силипицкая:
Ощутимо, да?
Валентина Шиц:
Конечно.
Какая диета у спортсменов-паралимпийцев?
Юрий Буранов:
Программа, а потом скинула 16 килограммов своего веса.
Юлия Силипицкая:
Это как?
Юрий Буранов:
Обыкновенно, за счет тренировок скинула.
Юлия Силипицкая:
Похудела? Не ела ничего?
Валентина Шиц:
Ела.
Юрий Буранов:
Попробуй у нас не поешь.
Юлия Силипицкая:
А как 16 килограммов-то скинуть?
Юрий Буранов:
Она пришла ко мне после промежуточного отдыха, пончик такой. Да ты что, в самом деле.
Юлия Силипицкая:
А что ты кушала, что стала таким пончиком?
Валентина Шиц:
Я кушала все, просто не было физической нагрузки.
Юлия Силипицкая:
Ну вот, видите, просто человек кушал. А что запрещаете сейчас есть?
Юрий Буранов:
Все что угодно, она уже сама себе.
Юлия Силипицкая:
А 16 килограмм не возвращаются?
Валентина Шиц:
Нет.
Юлия Силипицкая:
То есть на ЗОЖе не сидишь, на диетах не сидишь, просто кушаешь в свое удовольствие и еще тренируешься в свое удовольствие с 3-киллограммовым отягощением? И три медальки сразу.
Валентина Шиц:
Ну да.
Есть ли конкуренция в национальной команде?
Юлия Силипицкая:
Если Ханты-Мансийск с прошлым сравнивать, то есть в прошлом году они приравнивались к неофициальным паралимпийским играм. И в этом году. Что бы вы отметили?
Валентина Шиц:
Конкуренция. Видно, что ребята тоже не сидят на месте и усердно тренируются.
Юлия Силипицкая:
Если ворота откроются, и мы будем готовиться к следующей Паралимпиаде, то Валентина у нас номер один в национальной команде в своем классе?
Юрий Буранов:
Выходит, да.
Юлия Силипицкая:
А если у нее внутренняя конкуренция здесь у нас, в национальной команде?
Юрий Буранов:
Есть, конечно. Лида.
Юлия Силипицкая:
Причем Лида уже два серебра взяла.
Юрий Буранов:
Девочек 5 человек.
«Нравится алмазные картины собирать». Какое хобби у чемпионки?
Юлия Силипицкая:
А где проводишь свое свободное время?
Валентина Шиц:
Я люблю выезжать на природу с друзьями, шашлыки.
Юлия Силипицкая:
А хобби у тебя есть?
Валентина Шиц:
Мне нравится алмазные картины собирать.
Юлия Силипицкая:
А сколько уже собрала?
Валентина Шиц:
Мне на Новый Год подарили алмазную картину, правда, времени очень мало, поэтому когда вечерком уже все сделаешь, то садишься. Немного я там сделала, чуть-чуть.
Юлия Силипицкая:
Но нравится?
Валентина Шиц:
Да.
Юлия Силипицкая:
Мне здоровые биатлонисты говорят, что они никогда не отдыхают, никогда не уходят в отпуск, чтобы быть в форме. А у вас как дела обстоят?
Юрий Буранов:
Где-то у нас 43 дня отпуск.
Валентина Шиц:
Конечно, надо поддерживать форму в любом случае. Пресс качаешь или отжимаешься.
Юлия Силипицкая:
Валь, что дал тебе параспорт?
Валентина Шиц:
Абсолютно все. Общение, новые знакомства, все. Все, что у меня сейчас есть, это мне дал спорт.
Юрий Буранов:
Раньше вообще она жила только на пенсию. А пенсия чего, 350 рублей. В школе-интернате она училась.
Как выбирают будущих паралимпийцев?
Юлия Силипицкая:
То есть вы регулярно посещаете школу-интернат?
Юрий Буранов:
Нет, они к нам приезжают на спартакиаду, я там смотрю и выбираю.
Юлия Силипицкая:
И все сразу соглашаются?
Юрий Буранов:
Не все. Некоторые соглашаются, а потом оказывается, что они боятся на санках кататься, скорости боятся, спусков боятся.
Юлия Силипицкая:
Нуждаются ли девчонки и ребята в таком поощрении, тренерско-отеческой заботе? Чтобы где-то позвонил лишний раз, приобнял лишний раз, кофе где-то выпил или цветок принес?
Юрий Буранов:
Я могу и пошутить, могу и поблагодарить. Они не любят, когда их жалеют.
Валентина Шиц:
Когда нас начинают хвалить, тогда ты расслабляешься и все.
Юрий Буранов:
После каждой золотой медали я ее целую в щечку.
Юлия Силипицкая:
Это лимит?
Валентина Шиц:
Бонус.
Юлия Силипицкая:
Поставила ты себе какие-то цели?
Юрий Буранов:
Ну как? Звездой мирового спорта.
Валентина Шиц:
Приятно, что тренер в меня так верит.
Юлия Силипицкая:
А в себя ты сама веришь?
Валентина Шиц:
Да.
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