Валентина Шиц завоевала 3 золота на неофициальной паралимпиаде в России. Лыжница и её тренер поделились секретом успеха

Наши паралимпийцы-колясочники медально выступили в Ханты-Мансийске на чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Валентина Шиц вновь порадовала. Три золота, максимально возможных. Лидия Лобан – два серебра. Откуда наши ребята черпают силы и вдохновение, мы поинтересовались именно у них. В гостях у рубрики «Спорттаймер» Валентина Шиц и ее тренер Юрий Буранов. «Около 20 километров». Сколько проезжают паралимпийцы за тренировку? Юлия Силипицкая, СТВ:

А сколько тренировок вы проводите в день?

Юрий Буранов, тренер паралимпийской сборной по лыжным гонкам и биатлону:

Две, конечно. Юлия Силипицкая:

А две снежные или одна ОФП. Юрий Буранов:

Как когда, собственно говоря. Если зимой, то одна снежная, а одна в зале. Юлия Силипицкая:

Всегда две тренировки в день? Юрий Буранов:

Да, конечно. Шесть дней. Юлия Силипицкая:

А по сколько часов? Юрий Буранов:

По два часа. Юлия Силипицкая:

Сколько они наматывают за тренировку?

Валентина Шиц, трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам:

Около 20 километров. Юрий Буранов:

Бывает больше даже. «У стоячих такая же трасса, как и наших саночников» Юлия Силипицкая:

Вы говорите 30 лет, вы 30 лет все время снежниками занимались или летники тоже были? Юрий Буранов:

Раньше не было этих лыж. Юлия Силипицкая:

Но санки же были? Юрий Буранов:

Нет, не было, конечно. На колясках катались гоночных. Снег появился только в 1998 году. Вера Сипович такая была, трассы такие были, она с одного спуска летит кубарем, я ее поднимаю. Таких три. Потом Саша Попова и Булыгин, спрашиваю – так это наша трасса. У стоячих такая же трасса, как и наших саночников. Юлия Силипицкая:

Была. А сейчас адаптировали?

Юрий Буранов:

Была, да. Правда, она самой последней и была, зато весь стадион скандировал: «Вера! Вера!» Даже приз дали утешительный за волю к победе. Юлия Силипицкая:

То есть это санки тогда начинались такие? А вы сами делали санки? Юрий Буранов:

Да, с 1998-го. В основном здесь, на протезном заводе. Юлия Силипицкая:

А сейчас? Юрий Буранов:

То же самое делаем. Юлия Силипицкая:

То есть протезники делают наши, белорусы? Юрий Буранов:

Да, чтобы где-то заказать карбоновые, как у американцев, большие деньги стоят. Юлия Силипицкая:

А они легче? Валентина Шиц:

Да, карбон же легче, чем металл.

Юлия Силипицкая:

Получается, если карбоновые сани дать нашим ребятам, то, по сути дела, это будет один из потенциалов? Юрий Буранов:

Конечно. «Чтобы у тебя было золото, нужно очень сильно постараться» Юлия Силипицкая:

Вы в этом году делали упор конкретно на Ханты-Мансийск? Юрий Буранов:

Ну да. Юлия Силипицкая:

Тяжело?

Валентина Шиц:

Каждый раз тяжело, не бывает такого, что вот, прокатилась слегка, и у тебя золото. Нет, конечно. Чтобы у тебя было золото, нужно очень сильно постараться. Все 7 человек, которые участвовали на соревнованиях, претендовали, конечно, на золото. Юлия Силипицкая:

То есть каждый мог победить? Валентина Шиц:

Конечно. Юлия Силипицкая:

А за счет чего тебе удавалось? Юрий Буранов:

В Корее когда она была, она проигрывала всем россиянам. 5 человек – и всем проигрывала. Потом я специальную программу под нее сделал. Юлия Силипицкая:

Какую? Валентина Шиц:

Это секрет. Юлия Силипицкая:

На что упор хотя бы в программе? Юрий Буранов:

Упор на силовые и выносливость. Юлия Силипицкая:

То есть надо объемы гнать? Юрий Буранов:

Необязательно. Юлия Силипицкая:

А как?

Юрий Буранов:

Объемы, конечно, само собой, но я под санки ей кладу пластины стальные, 3,5 килограмма, утяжелители. И когда равномерная тренировка, она с этими утяжелителями ездит. Юлия Силипицкая:

Это когда вы начали ей подкладывать такое? Валентина Шиц:

2 года назад где-то. Юрий Буранов:

А когда уже скоростно-силовая, я уже вынимаю, и они чувствуют эту разницу. Юлия Силипицкая:

Ощутимо, да? Валентина Шиц:

Конечно. Какая диета у спортсменов-паралимпийцев? Юрий Буранов:

Программа, а потом скинула 16 килограммов своего веса. Юлия Силипицкая:

Это как? Юрий Буранов:

Обыкновенно, за счет тренировок скинула. Юлия Силипицкая:

Похудела? Не ела ничего?

Валентина Шиц:

Ела. Юрий Буранов:

Попробуй у нас не поешь. Юлия Силипицкая:

А как 16 килограммов-то скинуть? Юрий Буранов:

Она пришла ко мне после промежуточного отдыха, пончик такой. Да ты что, в самом деле. Юлия Силипицкая:

А что ты кушала, что стала таким пончиком? Валентина Шиц:

Я кушала все, просто не было физической нагрузки. Юлия Силипицкая:

Ну вот, видите, просто человек кушал. А что запрещаете сейчас есть? Юрий Буранов:

Все что угодно, она уже сама себе. Юлия Силипицкая:

А 16 килограмм не возвращаются? Валентина Шиц:

Нет. Юлия Силипицкая:

То есть на ЗОЖе не сидишь, на диетах не сидишь, просто кушаешь в свое удовольствие и еще тренируешься в свое удовольствие с 3-киллограммовым отягощением? И три медальки сразу. Валентина Шиц:

Ну да. Есть ли конкуренция в национальной команде? Юлия Силипицкая:

Если Ханты-Мансийск с прошлым сравнивать, то есть в прошлом году они приравнивались к неофициальным паралимпийским играм. И в этом году. Что бы вы отметили?

Валентина Шиц:

Конкуренция. Видно, что ребята тоже не сидят на месте и усердно тренируются. Юлия Силипицкая:

Если ворота откроются, и мы будем готовиться к следующей Паралимпиаде, то Валентина у нас номер один в национальной команде в своем классе? Юрий Буранов:

Выходит, да. Юлия Силипицкая:

А если у нее внутренняя конкуренция здесь у нас, в национальной команде? Юрий Буранов:

Есть, конечно. Лида. Юлия Силипицкая:

Причем Лида уже два серебра взяла. Юрий Буранов:

Девочек 5 человек. «Нравится алмазные картины собирать». Какое хобби у чемпионки? Юлия Силипицкая:

А где проводишь свое свободное время?

Валентина Шиц:

Я люблю выезжать на природу с друзьями, шашлыки. Юлия Силипицкая:

А хобби у тебя есть? Валентина Шиц:

Мне нравится алмазные картины собирать. Юлия Силипицкая:

А сколько уже собрала? Валентина Шиц:

Мне на Новый Год подарили алмазную картину, правда, времени очень мало, поэтому когда вечерком уже все сделаешь, то садишься. Немного я там сделала, чуть-чуть. Юлия Силипицкая:

Но нравится? Валентина Шиц:

Да. Юлия Силипицкая:

Мне здоровые биатлонисты говорят, что они никогда не отдыхают, никогда не уходят в отпуск, чтобы быть в форме. А у вас как дела обстоят? Юрий Буранов:

Где-то у нас 43 дня отпуск. Валентина Шиц:

Конечно, надо поддерживать форму в любом случае. Пресс качаешь или отжимаешься. Юлия Силипицкая:

Валь, что дал тебе параспорт? Валентина Шиц:

Абсолютно все. Общение, новые знакомства, все. Все, что у меня сейчас есть, это мне дал спорт. Юрий Буранов:

Раньше вообще она жила только на пенсию. А пенсия чего, 350 рублей. В школе-интернате она училась. Как выбирают будущих паралимпийцев? Юлия Силипицкая:

То есть вы регулярно посещаете школу-интернат? Юрий Буранов:

Нет, они к нам приезжают на спартакиаду, я там смотрю и выбираю. Юлия Силипицкая:

И все сразу соглашаются? Юрий Буранов:

Не все. Некоторые соглашаются, а потом оказывается, что они боятся на санках кататься, скорости боятся, спусков боятся.

Юлия Силипицкая:

Нуждаются ли девчонки и ребята в таком поощрении, тренерско-отеческой заботе? Чтобы где-то позвонил лишний раз, приобнял лишний раз, кофе где-то выпил или цветок принес? Юрий Буранов:

Я могу и пошутить, могу и поблагодарить. Они не любят, когда их жалеют. Валентина Шиц:

Когда нас начинают хвалить, тогда ты расслабляешься и все. Юрий Буранов:

После каждой золотой медали я ее целую в щечку. Юлия Силипицкая:

Это лимит? Валентина Шиц:

Бонус. Юлия Силипицкая:

Поставила ты себе какие-то цели? Юрий Буранов:

Ну как? Звездой мирового спорта.