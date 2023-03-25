В БГУФК прошёл день открытых дверей. Какими впечатлениями поделились абитуриенты?

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физической культуры состоялся день открытых дверей для абитуриентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Познакомиться с работой учебного заведения приехала молодежь со всей страны.

Для гостей мероприятия были организованы интерактивные зоны и показательные выступления, цель которых представить будущим студентам факультеты и кафедры вуза. В университете есть широкий диапазон специальностей. Возможность выбрать что-то для себя будет у любого желающего.

Елена Фильгина, проректор БГУФК по учебной работе:

Для нас это всегда праздник и для наших студентов, которые принимают активное участие в этом мероприятии, для преподавателей, которые организуют. У нас есть и новые специальности, которые мы открываем в этом году – тренерская деятельность с указанием вида спорта. Это 42 вида спорта, которые мы культивируем и готовим специалистов. Потому каждая кафедра очень активно принимает участие.

Университет физической культуры пользуется популярностью не только в нашей стране. Поступать сюда приезжают и из-за рубежа.