Виктор Гончаров: «Я не жалею, что мы играли в Суперлиге»

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» дебютировала в Лиге чемпионов и попробовала силы в российской Суперлиге. Причем в Суперлиге команда до последнего сохраняла шансы на плей-офф. Итоги большого сезона подводим в программе «Неделя спорта» на СТВ с главным тренером Виктором Гончаровым. «Настроение никакое, потому что мы настраивались на то, чтобы играть в восьмерке» Ярослав Писаренко, СТВ:

Виктор Федорович, здравствуйте. Сегодня команда победила, и, тем не менее, в плей-офф не вышла. Какое сейчас настроение, что чувствуете?

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

Добрый вечер. Естественно, настроение никакое. Потому что мы настраивались на то, чтобы играть в восьмерке. Вчера болели все за «Енисей», но он проиграл «Ленинградке», и сегодня мы вышли на матч не с тем настроением, с которым хотелось бы. Я с первого мяча видел, что у девчонок не тот настрой. Пришлось включить свои ресурсы, команду вытаскивать из этой ямы. Что получилось – хороший блок сегодня получился и хорошее нападение Кати Сокольчик, сегодня была в ударе. Игра была очень тяжелая. Команда «Протон» не выиграла ни одной игры, и они, естественно, хотели в регулярке выиграть хотя бы одну. Но мы в концовках все-таки дожали. В расчете 14:13, опять же, Катя Сокольчик забила мяч, и мы выиграли 3:2. Ярослав Писаренко:

По факту вопрос выхода в плей-офф решался вчера в матче «Ленинградки». Как вы эту игру смотрели? Виктор Гончаров:

В принципе, нет. Мы где-то сами виноваты в том, что мы упустили игру с «Сахалином» 3:2. На протяжении всего сезона мы догоняли-догоняли, и никак не смогли догнать. Эта одна игра, даже одна партия – если бы мы хотя бы 3:2 выиграли, мы бы были в восьмерке сто процентов. А так получилось, что наши соперники… В Сахалин не доехал «Динамо-Краснодар», и «Ленинградка» выиграла у «Заречья», когда они вернулись из Сахалина. А мы подстановки никакой не смогли выиграть, и поэтому у нас получился такой спринт за этими командами. Я считаю, что «Енисей» по людям сильнее был «Ленинградки». Но у них тоже была поставлена цель попасть в восьмерку, потому что это старожил Суперлиги. Естественно, они хотели попасть в восьмерку – даже больше чем мы, может быть.

«Эти три матча, которые мы недобрали… можно сказать, мы уже не восьмые, а седьмые могли бы быть» Ярослав Писаренко:

Вспоминая сезон: много ли таких матчей, когда надо было забирать, но не взяли партию и матч в целом? Виктор Гончаров:

Вы помните первый матч: мы «Динамо-Москве» проиграли 3:2. Там была удача. От нас удача отвернулась в пятой партии. Мы бы могли этот матч взять – там «Динамо-Москва», может быть, немножко недооценила нас. Но мы не смогли. Второй матч – это с «Сахалином», тот, который я назвал. Третий матч – с командой «Енисей» здесь, когда мы выложились с польской, по-моему, командой и сыграли 44:46… Ярослав Писаренко:

… рекорд установили, кстати. Виктор Гончаров:

Да, рекорд установили. А через день игра с «Енисеем». Первую партию мы довольно-таки легко выиграли, а потом уже пошла усталость команды. Мы начали делать грубейшие ошибки на фоне усталости и проиграли 3:1. Эти три матча, которые мы недобрали… можно сказать, мы уже не восьмые, а седьмые могли бы быть. Оценивая не то что сезон, а первый год выступления: стратегия наша немножко не такая была выигрышных матчей. Мы не смогли выложиться в концовках, потому что концентрация не полностью была на стороне игроков.

Мы играли много международных матчей, но в чемпионате Беларуси это совсем другое. А вот концентрация на чемпионате в России… Я с девчонками разговаривал, они говорят: «Виктор Федорович, здесь нужно каждый матч, каждый эпизод быть концентрированными, потому что прилетит мяч оттуда или оттуда – не знаешь, откуда ждать». Постоянно нужно быть нацеленными на борьбу. «У меня никаких вопросов нет ни к одному игроку. Боролись до конца во всех матчах» Ярослав Писаренко:

Есть ли вопросы по самоотдаче и наших игроков, и легионерок? Виктор Гончаров:

У меня никаких вопросов нет ни к одному игроку. Мы не провалили ни одного матча. Боролись до конца во всех матчах. Да, были у нас три, насколько я посчитал, провальные партии. А вот по игре ни к кому претензии не могу предъявить, все играли с самоотдачей. Вообще нашу команду считают и мои коллеги, и специалисты довольно-таки серьезной, в российской лиге мы можем у любого выиграть. Поэтому я говорю, что все против нас выходили и боролись до конца, потому что знали, что могут получить поражение. Так что я благодарен команде за бойцовские качества, за настрой на игру. Немножко нам не хватило мастерства – это самое главное. «Ни грамма не жалею, что мы играли в Суперлиге. Ни один игрок тоже не жалеет об этом опыте»

Ярослав Писаренко:

Если подытожить результаты Суперлиги: переезды, тяжелые матчи – оно того стоило? Виктор Гончаров:

Вы знаете, я ни грамма не жалею, что мы играли в Суперлиге. Я задавал этот вопрос игрокам. Ни один игрок тоже не жалеет об этом опыте. Я вижу, что каждый игрок добавил, и очень прилично добавил. И команда в целом добавила. Вначале, пока мы два месяца разбирались, куда мы попали, у нас была проблема. А потом я смотрел на игроков – они уже выходили уверенные в своих действиях. Я сейчас вижу, что они стали успевать во многих эпизодах. Если раньше этого не было, то во многих эпизодах они стали читать игру, предугадывать игру, а это самое главное. Значит, мы на правильном пути, и ни один игрок не сказал, что этого не нужно было делать. Нужно было. Вы поймите правильно: мы с Сахалина летели девять часов, шесть часов сидели в Москве, а потом еще в Польшу поехали. И разница во времени была 12 часов. Но все равно мы в Польше показали очень хороший волейбол. Мы проиграли полькам только, наверное, на больше-меньше: на 23:25, 26:24. Но если бы были ресурсы, то, естественно, мы бы сыграли по-другому. «Доигрывать» мы не собираемся. Мы будем бороться за девятое место» Ярослав Писаренко:

Сейчас в Суперлиге начнутся матчи за места. Насколько это серьезно, важно, или надо уже просто доиграть сезон? Виктор Гончаров:

Нет, «доигрывать» мы не собираемся. Мы будем бороться за девятое место. Это все-таки почетно – быть девятыми. Опять же, я хочу, чтобы команда приобретала определенный опыт. Каждый игрок приобретал определенный опыт. Скоро начинается сборная. И я девчонкам говорю, что в сборную они должны прийти полностью мобилизованными, набравшись опыта, и показывать ту игру, которую показывали в «Минчанке». Мы и в начале сезона работали на сборную, и сейчас будем работать именно на сборную, приобретение опыта. У девушек, уже, кстати, много игрового опыта, но все равно: то, что мы не будем просто так выходить играть – это однозначно. А для сборной попробую подготовить игроков, чтобы они приехали в полной форме и выступали хорошо за страну.

Ярослав Писаренко:

В оставшихся матчах Суперлиги у девчонок появится какая-то раскрепощенность? Может быть, заиграют чуть по-другому? Виктор Гончаров:

Я думаю, что да. Потому что была поставлена задача попасть в восьмерку – мы не попали в восьмерку. Сейчас, я думаю, они будут более раскрепощены, и больше будут показывать ту игру, которую они показывают в тренировочном процессе и на тренировочных матчах. Потому что это две большие разницы. Я скажу, что за три-четыре дня в тренировочном процессе их просто-напросто приходилось сдерживать. Они до такой степени были готовы психологически и морально играть за восьмерку. Ярослав Писаренко:

Самый главный вопрос: в следующем сезоне ждать ли «Минчанку» в Суперлиге? Виктор Гончаров:

Российская Федерация нас принимает и оставляет – значит, я думаю, ждать. «Я девчонкам сказал: вы те же самые артисты, которые в театре должны играть хорошо» Ярослав Писаренко:

А из Беларуси будет ли поддержка?