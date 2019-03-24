Виктор Гончаров: «Я не жалею, что мы играли в Суперлиге»

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» дебютировала в Лиге чемпионов и попробовала силы в российской Суперлиге. Причем в Суперлиге команда до последнего сохраняла шансы на плей-офф. Итоги большого сезона подводим в программе «Неделя спорта» на СТВ с главным тренером Виктором Гончаровым.
«Настроение никакое, потому что мы настраивались на то, чтобы играть в восьмерке»
Ярослав Писаренко, СТВ:
Виктор Федорович, здравствуйте. Сегодня команда победила, и, тем не менее, в плей-офф не вышла. Какое сейчас настроение, что чувствуете?
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Добрый вечер. Естественно, настроение никакое. Потому что мы настраивались на то, чтобы играть в восьмерке. Вчера болели все за «Енисей», но он проиграл «Ленинградке», и сегодня мы вышли на матч не с тем настроением, с которым хотелось бы. Я с первого мяча видел, что у девчонок не тот настрой. Пришлось включить свои ресурсы, команду вытаскивать из этой ямы.
Что получилось – хороший блок сегодня получился и хорошее нападение Кати Сокольчик, сегодня была в ударе.
Игра была очень тяжелая. Команда «Протон» не выиграла ни одной игры, и они, естественно, хотели в регулярке выиграть хотя бы одну. Но мы в концовках все-таки дожали. В расчете 14:13, опять же, Катя Сокольчик забила мяч, и мы выиграли 3:2.
Ярослав Писаренко:
По факту вопрос выхода в плей-офф решался вчера в матче «Ленинградки». Как вы эту игру смотрели?
Виктор Гончаров:
В принципе, нет. Мы где-то сами виноваты в том, что мы упустили игру с «Сахалином» 3:2. На протяжении всего сезона мы догоняли-догоняли, и никак не смогли догнать. Эта одна игра, даже одна партия – если бы мы хотя бы 3:2 выиграли, мы бы были в восьмерке сто процентов.
А так получилось, что наши соперники… В Сахалин не доехал «Динамо-Краснодар», и «Ленинградка» выиграла у «Заречья», когда они вернулись из Сахалина. А мы подстановки никакой не смогли выиграть, и поэтому у нас получился такой спринт за этими командами.
Я считаю, что «Енисей» по людям сильнее был «Ленинградки». Но у них тоже была поставлена цель попасть в восьмерку, потому что это старожил Суперлиги. Естественно, они хотели попасть в восьмерку – даже больше чем мы, может быть.
«Эти три матча, которые мы недобрали… можно сказать, мы уже не восьмые, а седьмые могли бы быть»
Ярослав Писаренко:
Вспоминая сезон: много ли таких матчей, когда надо было забирать, но не взяли партию и матч в целом?
Виктор Гончаров:
Вы помните первый матч: мы «Динамо-Москве» проиграли 3:2. Там была удача. От нас удача отвернулась в пятой партии. Мы бы могли этот матч взять – там «Динамо-Москва», может быть, немножко недооценила нас. Но мы не смогли.
Второй матч – это с «Сахалином», тот, который я назвал.
Третий матч – с командой «Енисей» здесь, когда мы выложились с польской, по-моему, командой и сыграли 44:46…
Ярослав Писаренко:
… рекорд установили, кстати.
Виктор Гончаров:
Да, рекорд установили. А через день игра с «Енисеем». Первую партию мы довольно-таки легко выиграли, а потом уже пошла усталость команды. Мы начали делать грубейшие ошибки на фоне усталости и проиграли 3:1.
Эти три матча, которые мы недобрали… можно сказать, мы уже не восьмые, а седьмые могли бы быть. Оценивая не то что сезон, а первый год выступления: стратегия наша немножко не такая была выигрышных матчей. Мы не смогли выложиться в концовках, потому что концентрация не полностью была на стороне игроков.
Мы играли много международных матчей, но в чемпионате Беларуси это совсем другое. А вот концентрация на чемпионате в России… Я с девчонками разговаривал, они говорят: «Виктор Федорович, здесь нужно каждый матч, каждый эпизод быть концентрированными, потому что прилетит мяч оттуда или оттуда – не знаешь, откуда ждать». Постоянно нужно быть нацеленными на борьбу.
«У меня никаких вопросов нет ни к одному игроку. Боролись до конца во всех матчах»
Ярослав Писаренко:
Есть ли вопросы по самоотдаче и наших игроков, и легионерок?
Виктор Гончаров:
У меня никаких вопросов нет ни к одному игроку. Мы не провалили ни одного матча. Боролись до конца во всех матчах. Да, были у нас три, насколько я посчитал, провальные партии. А вот по игре ни к кому претензии не могу предъявить, все играли с самоотдачей.
Вообще нашу команду считают и мои коллеги, и специалисты довольно-таки серьезной, в российской лиге мы можем у любого выиграть. Поэтому я говорю, что все против нас выходили и боролись до конца, потому что знали, что могут получить поражение.
Так что я благодарен команде за бойцовские качества, за настрой на игру. Немножко нам не хватило мастерства – это самое главное.
«Ни грамма не жалею, что мы играли в Суперлиге. Ни один игрок тоже не жалеет об этом опыте»
Ярослав Писаренко:
Если подытожить результаты Суперлиги: переезды, тяжелые матчи – оно того стоило?
Виктор Гончаров:
Вы знаете, я ни грамма не жалею, что мы играли в Суперлиге. Я задавал этот вопрос игрокам. Ни один игрок тоже не жалеет об этом опыте. Я вижу, что каждый игрок добавил, и очень прилично добавил. И команда в целом добавила.
Вначале, пока мы два месяца разбирались, куда мы попали, у нас была проблема. А потом я смотрел на игроков – они уже выходили уверенные в своих действиях. Я сейчас вижу, что они стали успевать во многих эпизодах. Если раньше этого не было, то во многих эпизодах они стали читать игру, предугадывать игру, а это самое главное. Значит, мы на правильном пути, и ни один игрок не сказал, что этого не нужно было делать. Нужно было.
Вы поймите правильно: мы с Сахалина летели девять часов, шесть часов сидели в Москве, а потом еще в Польшу поехали. И разница во времени была 12 часов. Но все равно мы в Польше показали очень хороший волейбол. Мы проиграли полькам только, наверное, на больше-меньше: на 23:25, 26:24. Но если бы были ресурсы, то, естественно, мы бы сыграли по-другому.
«Доигрывать» мы не собираемся. Мы будем бороться за девятое место»
Ярослав Писаренко:
Сейчас в Суперлиге начнутся матчи за места. Насколько это серьезно, важно, или надо уже просто доиграть сезон?
Виктор Гончаров:
Нет, «доигрывать» мы не собираемся. Мы будем бороться за девятое место. Это все-таки почетно – быть девятыми. Опять же, я хочу, чтобы команда приобретала определенный опыт. Каждый игрок приобретал определенный опыт.
Скоро начинается сборная. И я девчонкам говорю, что в сборную они должны прийти полностью мобилизованными, набравшись опыта, и показывать ту игру, которую показывали в «Минчанке». Мы и в начале сезона работали на сборную, и сейчас будем работать именно на сборную, приобретение опыта. У девушек, уже, кстати, много игрового опыта, но все равно: то, что мы не будем просто так выходить играть – это однозначно. А для сборной попробую подготовить игроков, чтобы они приехали в полной форме и выступали хорошо за страну.
Ярослав Писаренко:
В оставшихся матчах Суперлиги у девчонок появится какая-то раскрепощенность? Может быть, заиграют чуть по-другому?
Виктор Гончаров:
Я думаю, что да. Потому что была поставлена задача попасть в восьмерку – мы не попали в восьмерку. Сейчас, я думаю, они будут более раскрепощены, и больше будут показывать ту игру, которую они показывают в тренировочном процессе и на тренировочных матчах. Потому что это две большие разницы.
Я скажу, что за три-четыре дня в тренировочном процессе их просто-напросто приходилось сдерживать. Они до такой степени были готовы психологически и морально играть за восьмерку.
Ярослав Писаренко:
Самый главный вопрос: в следующем сезоне ждать ли «Минчанку» в Суперлиге?
Виктор Гончаров:
Российская Федерация нас принимает и оставляет – значит, я думаю, ждать.
«Я девчонкам сказал: вы те же самые артисты, которые в театре должны играть хорошо»
Ярослав Писаренко:
А из Беларуси будет ли поддержка?
Виктор Гончаров:
Надеюсь, что будет, потому что этот проект рассчитан на два года. Надеюсь, что будет поддержка со стороны руководства, и города, и властей. Мы не ударили в грязь лицом. Вы знаете, мне очень приятно, когда выкидывают настоящие болельщики в соцсети «спасибо «Минчанке» за сезон», «спасибо вам за сезон, вы подарили нам радость», «хоть вы проигрывали, вы подарили радость победы».
Даже сегодняшний день для меня был очень переломный. Мы проигрывали, много проигрывали, пять или шесть игр – я думал, люди не придут. Но сегодня был полный зал, была поддержка. Я благодарен нашим болельщикам за то, что они приходят и болеют за нас. Я считаю, наши болельщики – одни из лучших в городах, где мы были.
Ярослав Писаренко:
Российской Суперлиги?
Виктор Гончаров:
Российской Суперлиги. Единственное, в Калининграде очень, конечно, прилично. Но там ресурсы совсем другие и команда выступает по-другому.
Моя практика показывает, что когда мы играем для зрителей, когда мы играем весело, за каждый мяч боремся, делаем невозможное – вот тогда зритель и идет. Зрителю нужно шоу. Я девчонкам сказал: вы те же самые артисты, которые в театре должны играть хорошо. На второй спектакль уже никто не пойдет, если актер играет плохо.
Я думаю, что мои пожелания они учли. Выход на каждую игру мобилизованный, на каждую игру ответственные люди выходят. Так что я скажу спасибо большое нашим зрителям, и пускай они на нас за девятое место не обижаются. Игру мы играем для них, и большое им спасибо.