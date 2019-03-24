Екатерина Тимофеева: «Когда поняла, что стрелять через боль невозможно, приняла предложение возглавить сборную»

Новости Беларуси. До Европейских игр остается все меньше дней. Конечно, особое внимание на минском мультифоруме будет приковано к тем, кто проявил себя в Баку, сообщили в программе «Неделя спорта». Одним из медальных видов спорта – может быть, несколько неожиданно – стала стрельба из лука. Из столицы Азербайджана наши лучники привезли две медали: серебро и бронзу. В федерации считают, что повторение того результата будет успехом на домашней арене. Между тем за 4 года в сборной произошло много изменений, в том числе и в тренерском корпусе. Наш корреспондент Анжелика Урман встретилась с одной из героинь игр в Баку.

Екатерина Тимофеева – мастер спорта международного класса по стрельбе из лука. Рекордсменка страны, чьи два рекорда (на 60 и 30 метрах) держатся уже не первый год. Участница двух Олимпиад: в Пекине и Лондоне. Наша героиня командный игрок: главные награды добыты вместе со сборной, в том числе и второе командное место на чемпионате мира и командное серебро Европейских игр в Баку. Встретились мы в центре столицы, и сразу попытались Екатерину удивить.

Анжелика Урман, СТВ:

Как попали в стрельбу из лука?

Екатерина Тимофеева, серебряный призер I Европейских игр

Тренер ходил по школам и набирал детей. Было это в Мозыре. Для меня было удивительно, что в моем городе есть такой вид спорта. Я росла активным ребенком. Пробовала различные виды спорта: и акробатику, и настольный теннис, и пулевую стрельбу, и бадминтон. И даже игровые, такие как волейбол – и это несмотря на мой небольшой рост. Но ни в одной секции надолго не задерживалась. А в стрельбе из лука задержалась более чем на 20 лет. «Этот вид спорта меня воспитал» Анжелика Урман:

Этот спорт требует олимпийского спокойствия и выдержки.

Екатерина Тимофеева:

Тренер нам так и говорила: «Если он вас зацепит, то никогда не отпустит». Скажу больше – этот вид спорта меня воспитал. Я стала спокойнее и рассудительнее относиться ко многим вещам. Детям, особо активным и неспокойным, он просто прописан. Анжелика Урман:

Ведете статистику своих турниров? Екатерина Тимофеева:

Никогда не подсчитывала. Но можем это сделать сейчас. С 1999 года я в национальный команде. И каждый год 4-5 официальных крупных стартов.

Анжелика Урман:

Какими вам запомнились Европейские игры в Баку? Екатерина Тимофеева:

Это как мини-олимпиада. Мы завоевали медали, и я ими очень горжусь. Твой труд и пот на тренировках был вознагражден. «Медали дома в коробке. Пересматриваю очень редко» Анжелика Урман:

Где хранятся Ваши медали?

Екатерина Тимофеева:

Хранятся дома в коробке. Пересматриваю очень редко. Чаще дочь интересуется. «Мама, это за что? Мама, это откуда?» Анжелика Урман:

Вы завоевали серебро, не обидно? Екатерина Тимофеева:

Мы были близки, чтобы занять первое место. Но итальянки невероятно сильны. На тот момент – одни их мировых лидеров. Команда выступила слажено и очень ровно. Все девушки – я, Аня и Лена – мы были как одно целое. Мы этим же составом были и на пьедестале чемпионата мира. Я могу так описать: этот состав работал на результат, и этот результат давал.

«Для молодых я не то чтобы кумир, я скорее старший товарищ» Анжелика Урман:

За четыре года вы из спортсменки стали действующим тренером. Тяжело далось? Екатерина Тимофеева:

Я рассчитывала и дальше стрелять до Олимпиады в Токио в 2020-м. Но была травма. Предлагали стать тренером раньше, но я хотела быть спортсменкой. А когда поняла, что стрелять через боль невозможно, приняла предложение возглавить сборную. Это было в конце 2017-го. На одном из сборов пришлось собрать всех ребят и объявить им. Спасибо, что ребята, мои коллеги, те, с кем я стреляла, меня поддержали. А для молодых я не то чтобы кумир, я скорее старший товарищ. Часто подходят и интересуются, как я поступала в той или иной ситуации.

Анжелика Урман:

Легко ли вам тренировать? На что полагаетесь: на опыт, на знания – на что? Екатерина Тимофеева:

Каждый спортсмен ведет свой дневник. Я тоже многое записывала. Сейчас применяю. «Через оружие переступать нельзя» Анжелика Урман:

Есть ли приметы в стрельбе из лука?

Екатерина Тимофеева:

У каждого приметы свои. Через оружие переступать нельзя. Анжелика Урман:

Сколько весит лук? Екатерина Тимофеева:

Сам по себе – немного, примерно 4 килограмма. Но главное – сила натяжения тетивы. У мужчин это более 20 килограммов, у девушек – 17-18. Получается, нужно быть крепким, нужны растяжка, баланс.