Илья Шиманович: обидно, что на Европейских играх в Беларуси нет плавания

Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал олимпийскую лицензию в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш брасист на турнире во Франции смог дважды взять золотые награды на дистанции 50 и 100 метров, причем на стометровке Илья установил новый национальный рекорд.

Триумфатор возвратился на родину, что бы выступить на чемпионате Беларуси. Спортсмен очень сожалеет, что в программе вторых Европейских игр, которые примет Минск, отсутствует плавание.