Илья Шиманович: обидно, что на Европейских играх в Беларуси нет плавания

Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал олимпийскую лицензию в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш брасист на турнире во Франции смог дважды взять золотые награды на дистанции 50 и 100 метров, причем на стометровке Илья установил новый национальный рекорд.
Триумфатор возвратился на родину, что бы выступить на чемпионате Беларуси. Спортсмен очень сожалеет, что в программе вторых Европейских игр, которые примет Минск, отсутствует плавание.
Илья Шиманович, рекордсмен Беларуси по плаванию:
На вторых Европейских играх нет плавания. Оно если было бы, то только юниорский возраст – то есть я бы туда все равно не попал. Но все равно это как-то обидно, потому что проходит в нашей стране, дома, и нет такого вида спорта. Это на самом деле печально.
Хотелось бы, чтобы это развивалось, построили какие-то комплексы и бассейны, которые соответствуют стандартам проведения такого рода соревнований. Но пока у нас этого нет.