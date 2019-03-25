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Илья Шиманович: обидно, что на Европейских играх в Беларуси нет плавания

25 марта 2019 16:44
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Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал олимпийскую лицензию в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш брасист на турнире во Франции смог дважды взять золотые награды на дистанции 50 и 100 метров, причем на стометровке Илья установил новый национальный рекорд.

Триумфатор возвратился на родину, что бы выступить на чемпионате Беларуси. Спортсмен очень сожалеет, что в программе вторых Европейских игр, которые примет Минск, отсутствует плавание.

Илья Шиманович: обидно, что на Европейских играх в Беларуси нет плавания-1

Илья Шиманович, рекордсмен Беларуси по плаванию:
На вторых Европейских играх нет плавания. Оно если было бы, то только юниорский возраст – то есть я бы туда все равно не попал. Но все равно это как-то обидно, потому что проходит в нашей стране, дома, и нет такого вида спорта. Это на самом деле печально.

Хотелось бы, чтобы это развивалось, построили какие-то комплексы и бассейны, которые соответствуют стандартам проведения такого рода соревнований. Но пока у нас этого нет.

# Плавание # Илья Шиманович # Фотофакт

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