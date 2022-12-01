Вадим Мороз признан лучшим новичком ноября в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз впервые в карьере был признан лучшим новичком ноября КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард набрал 9 очков в 12 матчах и завершил месяц с показателем полезности +2. В его активе 10 силовых приемов, восемь заблокированных бросков и два отбора шайбы. Мороз стал вторым игроком «зубров», который выиграл в подобной номинации. Первым был Михаил Стефанович в феврале 2011 года.