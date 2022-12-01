Около 100 лучников Беларуси собрались на Кубке РЦОП. Каковы результаты первого дня соревнований?

Новости Беларуси. В календаре белорусских лучников стало на один турнир больше. В Минске стартовал зимний сезон, который открыли пилотные соревнования – Кубок РЦОП, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В календаре белорусских лучников стало на один турнир больше. В Минске стартовал зимний сезон, который открыли пилотные соревнования – Кубок РЦОП, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В состязаниях принимают участие около 100 лучников со всей страны. В их числе как представители национальной команды, так и молодежь. В первый день участники стреляли в квалификации с 18 метров во всех категориях.
Сергей Шпаков, заместитель директора РЦОП по стрелковым видам спорта:
К сожалению, не все сильнейшие смогли приехать к нам на соревнования, потому что в эти сроки проходил учебно-тренировочный сбор национальной команды. В основном в соревнованиях принимают участие дети юношеского, юниорского возраста. Для них этот старт очень важен, для многих из них это первый старт. Основная цель нашего турнира – подвести итоги уходящего года, проверить, кто, что сможет показать в конце года, посмотреть на результаты наших спортсменов, спланировать их подготовку на следующий год, внести коррективы.
В рамках подготовки к международным турнирам 2023 года, которые зимой примет Россия, на домашнем стрельбище практиковались и лидеры сборной Беларуси. Обладатель бронзы Кубка Европы среди молодежи, брестчанин Антон Терета, ставил задачу показать наилучший результат. Уже на предварительном этапе лучник набрал 582 балла.
Антон Терета, участник турнира:
Это очередной старт, на котором мы должны показать определенный результат, чтобы понимать свою форму и к чему идти дальше. На данный момент это является моим лучшим результатом. В принципе, всеми соревнованиями я доволен.
Нина Соболь, участница турнира:
Зимой здесь короткая дистанция, ветра нет, погодных условий нет, поэтому полегче немного. Цели ставлю себе всегда высокие: максимально стараться, показывать свой результат. Молодежь, конечно, растет. Естественно, они в будущем будут нам конкуренцию составлять, поэтому присматриваемся к ним.
Победители определятся в личном и командном первенствах, а так же в микстах. Финалы состоятся 3 декабря.
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