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Около 100 лучников Беларуси собрались на Кубке РЦОП. Каковы результаты первого дня соревнований?

01 декабря 2022 14:22
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Новости Беларуси. В календаре белорусских лучников стало на один турнир больше. В Минске стартовал зимний сезон, который открыли пилотные соревнования – Кубок РЦОП, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Около 100 лучников Беларуси собрались на Кубке РЦОП. Каковы результаты первого дня соревнований?-1

В состязаниях принимают участие около 100 лучников со всей страны. В их числе как представители национальной команды, так и молодежь. В первый день участники стреляли в квалификации с 18 метров во всех категориях.

Около 100 лучников Беларуси собрались на Кубке РЦОП. Каковы результаты первого дня соревнований?-4

Сергей Шпаков, заместитель директора РЦОП по стрелковым видам спорта:
К сожалению, не все сильнейшие смогли приехать к нам на соревнования, потому что в эти сроки проходил учебно-тренировочный сбор национальной команды. В основном в соревнованиях принимают участие дети юношеского, юниорского возраста. Для них этот старт очень важен, для многих из них это первый старт. Основная цель нашего турнира подвести итоги уходящего года, проверить, кто, что сможет показать в конце года, посмотреть на результаты наших спортсменов, спланировать их подготовку на следующий год, внести коррективы.

В рамках подготовки к международным турнирам 2023 года, которые зимой примет Россия, на домашнем стрельбище практиковались и лидеры сборной Беларуси. Обладатель бронзы Кубка Европы среди молодежи, брестчанин Антон Терета, ставил задачу показать наилучший результат. Уже на предварительном этапе лучник набрал 582 балла.

Около 100 лучников Беларуси собрались на Кубке РЦОП. Каковы результаты первого дня соревнований?-7

Антон Терета, участник турнира:
Это очередной старт, на котором мы должны показать определенный результат, чтобы понимать свою форму и к чему идти дальше. На данный момент это является моим лучшим результатом. В принципе, всеми соревнованиями я доволен.

Около 100 лучников Беларуси собрались на Кубке РЦОП. Каковы результаты первого дня соревнований?-10

Нина Соболь, участница турнира:
Зимой здесь короткая дистанция, ветра нет, погодных условий нет, поэтому полегче немного. Цели ставлю себе всегда высокие: максимально стараться, показывать свой результат. Молодежь, конечно, растет. Естественно, они в будущем будут нам конкуренцию составлять, поэтому присматриваемся к ним.

Победители определятся в личном и командном первенствах, а так же в микстах. Финалы состоятся 3 декабря.

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# Спортивные соревнования # Нина Соболь # Антон Терета # Сергей Шпаков # Фотофакт

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