Около 100 лучников Беларуси собрались на Кубке РЦОП. Каковы результаты первого дня соревнований?

Новости Беларуси. В календаре белорусских лучников стало на один турнир больше. В Минске стартовал зимний сезон, который открыли пилотные соревнования – Кубок РЦОП, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состязаниях принимают участие около 100 лучников со всей страны. В их числе как представители национальной команды, так и молодежь. В первый день участники стреляли в квалификации с 18 метров во всех категориях.

Сергей Шпаков, заместитель директора РЦОП по стрелковым видам спорта:

К сожалению, не все сильнейшие смогли приехать к нам на соревнования, потому что в эти сроки проходил учебно-тренировочный сбор национальной команды. В основном в соревнованиях принимают участие дети юношеского, юниорского возраста. Для них этот старт очень важен, для многих из них это первый старт. Основная цель нашего турнира – подвести итоги уходящего года, проверить, кто, что сможет показать в конце года, посмотреть на результаты наших спортсменов, спланировать их подготовку на следующий год, внести коррективы.

В рамках подготовки к международным турнирам 2023 года, которые зимой примет Россия, на домашнем стрельбище практиковались и лидеры сборной Беларуси. Обладатель бронзы Кубка Европы среди молодежи, брестчанин Антон Терета, ставил задачу показать наилучший результат. Уже на предварительном этапе лучник набрал 582 балла.