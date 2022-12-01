Белорус Максим Воробей стал 5-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону

Программа 2-го этапа Кубка России по биатлону в Увате, что в Тюменской области, открылась мужской индивидуальной гонкой на 15 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, гонка прошла в укороченном варианте. Лучшим из белорусов стал Максим Воробей. В его пассиве 2 минуты штрафа и 39 секунд отставания от лидера. Победил россиянин Василий Томшин. Результаты остальных белорусов: Роман Елетнов стал 13-м, Дмитрий Лазовский показал 14-й результат, Иван Тулатин – 22-й, Антон Смольский на 25-й позиции. Степан Данилов занял 28-е место, Никита Лобастов – 47-й, Илья Авсеенко – 53-й, Александр Кошин – 60-й.

Женская индивидуальная гонка перенесена на пятницу, 2 декабря, из-за сильных морозов.