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Белорус Максим Воробей стал 5-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону

01 декабря 2022 13:34
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Программа 2-го этапа Кубка России по биатлону в Увате, что в Тюменской области, открылась мужской индивидуальной гонкой на 15 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Максим Воробей стал 5-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону-1

Отметим, гонка прошла в укороченном варианте. Лучшим из белорусов стал Максим Воробей. В его пассиве 2 минуты штрафа и 39 секунд отставания от лидера. Победил россиянин Василий Томшин. Результаты остальных белорусов: Роман Елетнов стал 13-м, Дмитрий Лазовский показал 14-й результат, Иван Тулатин – 22-й, Антон Смольский на 25-й позиции. Степан Данилов занял 28-е место, Никита Лобастов – 47-й, Илья Авсеенко – 53-й, Александр Кошин – 60-й.

Женская индивидуальная гонка перенесена на пятницу, 2 декабря, из-за сильных морозов.

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# Биатлон # Василий Томшин # Максим Воробей # Роман Елетнов # Дмитрий Лазовский # Иван Тулатин # Антон Смольский # Степан Данилов # Никита Лобастов # Илья Авсеенко # Александр Кошин # Фотофакт

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