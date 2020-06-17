Сезон футбольной Лиги Чемпионов доиграют в формате «финала восьми»

Новости мира. 17 июня стало известно, что этот сезон футбольной Лиги Чемпионов будет доигран в формате «финала восьми», в котором примут участие команды-победители 1/8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому времени первый раунд плей-офф прошли четыре клуба: французский «Пари Сен-Жермен», итальянская «Атланта», мадридский «Атлетико» и немецкий «Лейпциг». В четырех оставшихся противостояниях победители пока не определены, все станет известно по итогам ответных игр, которые запланированы на 7 и 8 августа.