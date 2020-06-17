«Бежим вместе!» Минский полумарафон состоится 13 сентября

Новости Беларуси. Старт шестого Минского полумарафона состоится 13 сентября этого года. Традиционно, участники определят сильнейших в трех дисциплинах: на 5,5 километров, а также на 10 и 21.
Новости Беларуси. Старт шестого Минского полумарафона состоится 13 сентября этого года. Традиционно, участники определят сильнейших в трех дисциплинах: на 5,5 километров, а также на 10 и 21.
Девиз Минского полумарафона 2020 года – «Бежим вместе!». Сегодня в столице команда Dream Team проведет первую тренировку, под руководством чемпионки Европы по кроссу Екатерины Корнеенко и призера континентальных форумов Ольги Немогай.
Старт спортивного мероприятия в 19.00 на тренировочном поле Национального олимпийского стадиона «Динамо».