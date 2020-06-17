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«Бежим вместе!» Минский полумарафон состоится 13 сентября

17 июня 2020 14:47
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Новости Беларуси. Старт шестого Минского полумарафона состоится 13 сентября этого года. Традиционно, участники определят сильнейших в трех дисциплинах: на 5,5 километров, а также на 10 и 21.

«Бежим вместе!» Минский полумарафон состоится 13 сентября -1

Девиз Минского полумарафона 2020 года – «Бежим вместе!». Сегодня в столице команда Dream Team проведет первую тренировку, под руководством чемпионки Европы по кроссу Екатерины Корнеенко и призера континентальных форумов Ольги Немогай.

«Бежим вместе!» Минский полумарафон состоится 13 сентября -4

Старт спортивного мероприятия в 19.00 на тренировочном поле Национального олимпийского стадиона «Динамо».

# Минский полумарафон # Екатерина Корнеенко # Ольга Немогай # Фотофакт

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