Вадим Девятовский о Марине Арзамасовой: «Это живой человек, который сегодня будет отстаивать свою честь»

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

И для Марины это огромный шок, и для нас. Потому что если вы следите за политикой Белорусской федерации легкой атлетики, то это стопроцентная нетерпимость к допингу, максимальная профилактика, насколько это возможно. И в последние годы нас ставят в пример по борьбе с допингом.

«Это невозможно». Девятовский прокомментировал обвинение белорусской бегуньи в употреблении допинга

Я, единственное, обращаюсь ко всем, чтобы никто не спешил делать выводы. Потому что это живой человек, который сегодня будет отстаивать свою честь, насколько я из беседы с Мариной понимаю. Она действует строго в регламенте, в рамках своих прав. Никто не отменяет права спортсмена на то, чтобы подробно ознакомиться, подробнейшим образом, с тем, что ей предъявляют.

Она запрашивать будет, насколько я знаю, пробу B, возможно, присутствовать. Дай бог, чтобы не подтвердилась. Если подтвердится, мы будем спрашивать, как спортсмен в условном трехдневном промежутке между соревнованиями, как вообще может такое произойти.