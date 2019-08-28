Прямой эфир

«Это невозможно». Девятовский прокомментировал обвинение белорусской бегуньи в употреблении допинга

28 августа 2019 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Временное отстранение от большого спорта белорусской бегуньи Марины Арзамасовой журналистам прокомментировал глава Федерации легкой атлетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил Вадим Девятовский, Арзамасова просит вскрыть пробу «В» после обвинения в употреблении допинга. Она уже написала соответствующее письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Кроме того, спортсменка настаивает на получении информации о пробе «А», которая отражает предварительный результат.

«Это невозможно». Девятовский прокомментировал обвинение белорусской бегуньи в употреблении допинга-1

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Международный календарь и график плотный спортсмена говорит нам, в первую очередь – мне, что это невозможно. Забор происходит в середине ее графика соревновательного. Второй элемент, о котором я говорю: она в пуле постоянно.

Третье. Спортсменка, которая сама по себе не раз доказывала под пристальным допинг-контролем: она – чемпионка Европы, чемпионка мира, и не было с ее стороны никаких даже посылов, что, возможно, кто-то отойдет от той культуры, которую мы проводим – культуры нулевого отношения к допингу, нетерпимость и так далее.

Напомним, белорусскую спортсменку отстранили за нарушение антидопинговых правил. Ее подозревают в использовании запрещенного вещества.

«Это невозможно». Девятовский прокомментировал обвинение белорусской бегуньи в употреблении допинга-4

«Это невозможно». Девятовский прокомментировал обвинение белорусской бегуньи в употреблении допинга-6

# Белорусские спортсмены # Вадим Девятовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко победила Азаренко на US Open
28 августа 2019 12:55

Соболенко победила Азаренко на US Open

Захаров о победе «Юности» над «Лидой»: «Много забили, старт очень неплохой»
28 августа 2019 08:58

Захаров о победе «Юности» над «Лидой»: «Много забили, старт очень неплохой»

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа - США: «Может будет такой эксклюзив, который ещё десятилетия будут обсуждать»
27 августа 2019 20:48

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа - США: «Может будет такой эксклюзив, который ещё десятилетия будут обсуждать»