Соболенко победила Азаренко на US Open

Говорить о фаворитах в такой ситуации просто и сложно одновременно. В пользу Виктории – колоссальный опыт, за Арину – дерзость и напор. В первом сете успех был на стороне Азаренко – 6:3. За ней остался и дебют второй партии, но при счете 2:0 Соболенко удалось перехватить инициативу.

Итог игры – 6:3 в ее пользу. Третий сет мог сложиться по-разному, но несколько ошибок в ключевых моментах в исполнении Азаренко решили исход и сета, и матча. 3:6, 6:3, 6:4 и дальше проходит Соболенко.