Алексей Бага пред матчем с «Астаной»: Не самый приятный момент, если надо забивать, и форвард получает повреждения

Менее недели назад «желто-синие» в гостях уступили казахстанскому клубу 0:3. Это значит, что завтра белорусам для выхода в групповую стадию нужна победа с разницей в четыре мяча. Кажется, Алексей Бага и его парни настроены серьезно.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Если учесть, что нам надо забивать, в корне поменять игру впереди, в атаке, в созидании быть, агрессивнее быть, быстрее, удачливее – как угодно это назовите. Сутки есть еще, готовятся люди.

После Мозыря добавился Дубайич с повреждением, с ушибом ребра, который, в общем-то, забил три мяча. Не самый такой приятный момент, если мы говорим, что надо забивать, и форвард получает повреждения. Поэтому его участие в игре не то что под вопросом, но под сомнением.