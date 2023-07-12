В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

В Заславле проходит чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В утренней сессии программы третьего соревновательного дня спортсмены разыграли четыре комплекта наград на дистанции 500 метров. В женской байдарке двойке не было равных Худенко-Литвинчук, у мужчин чемпионский титул достался Литвинову-Натынчик, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В каноэ победу праздновали Осецкий и Полешко. У девочек вновь поднялись на наивысшую ступень пьедестала лидер сборной Ноздрева и молодая Попичич.

Владислав Литвинов, чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Мы все-таки добавили на чемпионате, потому что ветер в этот раз был сильнее, вода стала теплее. Поэтому временем довольны. Мы считаем, это хорошее время. Считаем, что, если будет гонка по ветру, мы покажем хороший результат.

Дмитрий Натынчик, чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Мы победили все-таки, ждали долго результат, но фотофиниш показал, что мы выиграли. Даже не два первых места. Мы этому рады.