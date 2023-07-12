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В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

12 июля 2023 14:23
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В Заславле проходит чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В утренней сессии программы третьего соревновательного дня спортсмены разыграли четыре комплекта наград на дистанции 500 метров. В женской байдарке двойке не было равных Худенко-Литвинчук, у мужчин чемпионский титул достался Литвинову-Натынчик, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ-1

В каноэ победу праздновали Осецкий и Полешко. У девочек вновь поднялись на наивысшую ступень пьедестала лидер сборной Ноздрева и молодая Попичич.

В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ-4

Владислав Литвинов, чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Мы все-таки добавили на чемпионате, потому что ветер в этот раз был сильнее, вода стала теплее. Поэтому временем довольны. Мы считаем, это хорошее время. Считаем, что, если будет гонка по ветру, мы покажем хороший результат.

В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ-7

Дмитрий Натынчик, чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Мы победили все-таки, ждали долго результат, но фотофиниш показал, что мы выиграли. Даже не два первых места. Мы этому рады.

В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ-10

Отечественный старт является отборочным к международному турниру Кубок Доброй воли, который пройдет в Москве в конце лета.

# Гребля # Владислав Литвинов # Дмитрий Натынчик # Фотофакт

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