Белорусские баскетболисты стали чемпионами игр «Дети Азии»

На международных играх «Дети Азии» команды Беларуси юношей и девушек по баскетболу 3х3 одержали победы в финальных поединках и принесли в копилку нашей команды две золотые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На международных играх «Дети Азии» команды Беларуси юношей и девушек по баскетболу 3х3 одержали победы в финальных поединках и принесли в копилку нашей команды две золотые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Девушки в решающем матче нанесли поражение сборной Уральского федерального округа со счетом 14:9 и стали чемпионками, а юноши были сильнее команды Узбекистана – 11:5.
Самая тяжелая игра была в финале, потому что она самая волнительная. Мы ехали сюда за золотом, и нам нужно было выигрывать.
Сыграло как волнение, так и и какие-то моменты по игре на это тоже влияют. Но в нужный момент собрались, помогли тайм-ауты. И команда вернулась в игру и забила нужные мячи.
Наши юные легкоатлеты продолжают покорять подиумы мультифорума. Четыре золотые, серебряная и бронзовая медали на их счету в очередной соревновательный день. Команды Беларуси заняли первые места в эстафетах 4 по 100 метров. Екатерина Новик победила в беге на 400 метров с барьерами. В прыжках в длину золото выиграл Павел Артемьев, у Станислава Стемасова – серебро. Владислав Ковалюк стал бронзовым призером в беге на 3 000 метров. Дзюдоисты выиграли три бронзы – отличились Максим Строкун, Элина Громыко и Дарья Плескацевич.