Белорусские баскетболисты стали чемпионами игр «Дети Азии»

На международных играх «Дети Азии» команды Беларуси юношей и девушек по баскетболу 3х3 одержали победы в финальных поединках и принесли в копилку нашей команды две золотые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки в решающем матче нанесли поражение сборной Уральского федерального округа со счетом 14:9 и стали чемпионками, а юноши были сильнее команды Узбекистана – 11:5.

Самая тяжелая игра была в финале, потому что она самая волнительная. Мы ехали сюда за золотом, и нам нужно было выигрывать.

Сыграло как волнение, так и и какие-то моменты по игре на это тоже влияют. Но в нужный момент собрались, помогли тайм-ауты. И команда вернулась в игру и забила нужные мячи.