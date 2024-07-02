Футбол. Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Беларуси среди женских команд

По ее итогам футбольный клуб «Минск» примет столичную «Зорку-БДУ», а действующие обладательницы Кубка страны, футболистки «Динамо-БГУФК» наведаются в гости к «Витебску». Матчи запланированы на 31 июля. Финал Кубка Беларуси среди женских команд состоится 17 августа в Гродно.