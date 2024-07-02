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Футбол. Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Беларуси среди женских команд

02 июля 2024 13:52
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В Белорусской федерации футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Беларуси среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Беларуси среди женских команд-1

По ее итогам футбольный клуб «Минск» примет столичную «Зорку-БДУ», а действующие обладательницы Кубка страны, футболистки «Динамо-БГУФК» наведаются в гости к «Витебску». Матчи запланированы на 31 июля. Финал Кубка Беларуси среди женских команд состоится 17 августа в Гродно.

# Футбол Беларуси

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