«В запущенном случае – это могут быть судороги, потеря сознания и даже смерть». Как правильно заниматься спортом в жару

Бытует мнение, что тренировка на открытом воздухе намного полезнее, чем в спортзале. Но что делать, если на улице слишком жарко? Зачастую приверженцев здорового образа жизни интересует, не навредит ли спорт под палящим солнцем организму.

Вадим Чернецкий, фитнес-тренер:

Самое частое негативное последствие тренировок под солнцем – это тепловой удар. Симптомы следующие: покраснение кожи, вялость, чувство жажды, в запущенном случае – это могут быть судороги, потеря сознания и даже смерть.

Тренироваться на улице рекомендуется в утренние или вечерние часы, когда солнечная активность минимальна. Днем занятия возможны в тени парка, но не на открытом солнце. Вадим Чернецкий:

Учитывая, что средняя влажность воздуха летом в Беларуси это 70-80%, то при температуре 26-28 градусов и выше я бы советовал отменить тренировку.

При любом виде занятий спортом пейте больше чистой воды без газа, красителей и подсластителей. Вода не только сохранит нужную температуру тела и защитит от перегрева, но и восполнит потери минеральных солей, уровень которых сильно снижается при интенсивном потении. Вадим Чернецкий:

За полчаса-час до тренировки выпить 400-600 мл воды. Далее, во время тренировки есть средняя норма, в зависимости от нагрузки, 100-150 мл воды в течение 10 минут каждые. По самочувствию можно добавлять, но в сумме, чтобы не превышало одного литра за час.

Одежда для спорта обязательно должна быть легкой Вадим Чернецкий:

Закрытой, чтобы не заработать ожоги, и в то же время пропускать воздух и влагу. Не стоит забывать и про головной убор. Он защитит голову от перегрева и поможет избежать теплового удара.

Летом до и после тренировок лучше отдавать предпочтение легкой пище. Не случайно многие замечают, что в жару просто не хотят есть. Организм сам подсказывает, что не нужно нагружать его сверх меры. Вадим Чернецкий:

В целом, в жаркую погоду пищеварение замедляется, поэтому лучше выбирать продукты, которые организму переварить легко. Это фрукты, овощи, картофель, хлеб. Из белковых продуктов – это отварное нежирное мясо и морская рыба.

Если у вас проблемы со здоровьем, тренировки лучше отложить, пока не станет прохладнее. Прислушайтесь к себе: если чувствуете слабость, головокружение, повышение пульса и прочее, не нужно геройствовать, организм за это спасибо не скажет.