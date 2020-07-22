«В запущенном случае – это могут быть судороги, потеря сознания и даже смерть». Как правильно заниматься спортом в жару

Бытует мнение, что тренировка на открытом воздухе намного полезнее, чем в спортзале. Но что делать, если на улице слишком жарко? Зачастую приверженцев здорового образа жизни интересует, не навредит ли спорт под палящим солнцем организму.
Бытует мнение, что тренировка на открытом воздухе намного полезнее, чем в спортзале. Но что делать, если на улице слишком жарко? Зачастую приверженцев здорового образа жизни интересует, не навредит ли спорт под палящим солнцем организму.
Вадим Чернецкий, фитнес-тренер:
Самое частое негативное последствие тренировок под солнцем – это тепловой удар. Симптомы следующие: покраснение кожи, вялость, чувство жажды, в запущенном случае – это могут быть судороги, потеря сознания и даже смерть.
Тренироваться на улице рекомендуется в утренние или вечерние часы, когда солнечная активность минимальна. Днем занятия возможны в тени парка, но не на открытом солнце.
Вадим Чернецкий:
Учитывая, что средняя влажность воздуха летом в Беларуси это 70-80%, то при температуре 26-28 градусов и выше я бы советовал отменить тренировку.
При любом виде занятий спортом пейте больше чистой воды без газа, красителей и подсластителей. Вода не только сохранит нужную температуру тела и защитит от перегрева, но и восполнит потери минеральных солей, уровень которых сильно снижается при интенсивном потении.
Вадим Чернецкий:
За полчаса-час до тренировки выпить 400-600 мл воды. Далее, во время тренировки есть средняя норма, в зависимости от нагрузки, 100-150 мл воды в течение 10 минут каждые. По самочувствию можно добавлять, но в сумме, чтобы не превышало одного литра за час.
Одежда для спорта обязательно должна быть легкой
Вадим Чернецкий:
Закрытой, чтобы не заработать ожоги, и в то же время пропускать воздух и влагу.
Не стоит забывать и про головной убор. Он защитит голову от перегрева и поможет избежать теплового удара.
Летом до и после тренировок лучше отдавать предпочтение легкой пище. Не случайно многие замечают, что в жару просто не хотят есть. Организм сам подсказывает, что не нужно нагружать его сверх меры.
Вадим Чернецкий:
В целом, в жаркую погоду пищеварение замедляется, поэтому лучше выбирать продукты, которые организму переварить легко. Это фрукты, овощи, картофель, хлеб. Из белковых продуктов – это отварное нежирное мясо и морская рыба.
Если у вас проблемы со здоровьем, тренировки лучше отложить, пока не станет прохладнее. Прислушайтесь к себе: если чувствуете слабость, головокружение, повышение пульса и прочее, не нужно геройствовать, организм за это спасибо не скажет.
Вадим Чернецкий:
Человек перед тренировками должен проконсультироваться с врачом.
Ваше здоровье – это самое главное.