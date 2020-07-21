«Я отыграл хороший матч». Как проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет

Новости Беларуси. На минских кортах продолжается первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет. Этот турнир – крупнейшее национальное соревнование в этих возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В воскресенье, 19 июля, состоялась квалификация, а на этой неделе проходят матчи основной сетки. Спортсмены играют на открытых кортах, поэтому погодный фактор может стать причиной остановки или даже переноса матчей. Так произошло утром 21 июля. Однако организаторы уверяют: у них есть план Б – запасной день.

Тем не менее соревновательный график у ребят плотный – некоторые могут играть и одиночку и пару в один день.

Тихон Федоров, участник турнира:

Я отыграл хороший матч, но во втором сете я немножко потерял концентрацию и из-за этого проиграл три гейма. А потом я снова собрался и выиграл матч 6:2, 6:3.

Алексей Хомротов, участник турнира:

Я играл сегодня с Чивелем Никитой, выиграл 6:1, 7:5. Во втором сете тоже потерял концентрацию, проиграл пять геймов подряд.

Тихон Федоров:

Завтра у нас сложный матч, потому что мы играем с ним вместе. И нам будет тоже очень трудно, потому что после матча у кого-то может появиться дискомфорт, потому что мы в этот же день завтра будем играть и пару вместе. Ну, я надеюсь, у нас не будет недопонимания. Да? Алексей Хомротов:

Да.