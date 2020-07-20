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Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске

20 июля 2020 20:50
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Новости Беларуси. «Шахматы – это муки разума». Так однажды сказал про свой вид спорта экс-чемпион мира Гарри Каспаров. В декабре 2019 года Генеральная ассамблея ООН объявила 20 июля Международным днем шахмат, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По этому поводу в столичном РЦОП прошло праздничное мероприятие.

Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске-1

Екатерина Лихошапко подробнее.

Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске-4

Задумчивые лица, сосредоточенные взгляды. Это начинающие и уже опытные любители шахмат пытаются одолеть международного мастера, члена юниорской сборной Беларуси Михаила Никитенко. Такой сеанс одновременной игры – одна из частей праздничного мероприятия Всемирного дня шахмат.

Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске-7

ООН отмечает 171 международный день, но среди всех видов спорта только шахматы имеют такую привилегию. Ознакомительная экскурсия по обновленному РЦОП по шахматам и шашкам также стала одним из пунктов праздника. Ремонт здесь шел с 2015 года.

По энегропотерям один из самых «страшных» видов спорта.

Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске-10

Да-да, шахматы – один из самых энергозатратных видов спорта, поэтому теперь в распоряжении спорстменов тренажерный зал, сауна, массажный кабинет. Также во всех тренировочных залах появились вот такие интерактивные доски.

Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске-13

Евгений Мочалов, начальник учебно-спортивного отдела РЦОП по шахматам и шашкам:
Мы надеемся, что это еще больше даст благоприятных условий для роста нашего мастерства. Здесь мы проводим чемпионат Беларуси. Мальчики сидят, девочки, гроссмейстеры наши, играют. Это всё идет сразу в онлайн.

Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске-16

Кроме оснащенных малых и больших кабинетов, гордостью центра является зал спортивной славы. Здесь изложена история шахмат и шашек, можно познакомиться с выдающими белорусскими спортсменами. Кстати, вся информация о них не вместилась под фото, поэтому биографии скрыты в QR-кодах. Коллекционные значки, исторические документы, гравюры с изображениями любимой игры – посмотреть есть на что.

Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске-19

Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске-21

Юрий Тихонов, международный гроссмейстер, тренер-преподаватель РЦОП по шахматам и шашкам:
Очень замечательные условия, конечно, ремонт шикарный. Сейчас у нас, скажем так, по последнему слову техники. И вообще всё очень красиво заниматься одно удовольствие. Поэтому, конечно, ждем всех любителей и детей у нас в РЦОПе.

Сауна, массажный кабинет и зал спортивной славы. Как обновили РЦОП по шахматам и шашкам в Минске-24

Первым экзаменом для обновленного РЦОП станет Всемирная шахматная онлайн-олимпиада, которая состоится в августе.

# Шахматы # Екатерина Лихошапко # Евгений Мочалов # Юрий Тихонов # Фотофакт

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