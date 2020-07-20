«Все очень борются, стало сложнее немного играть». Как проходят матчи плей-офф первенства Беларуси по теннису

Новости Беларуси. Первенство Беларуси по теннису среди игроков до 16 и до 18 лет, которое проходит на кортах Минска, перешагнуло в нокаут-раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После первого дня плей-офф локальных сенсаций не случилось. 20 июля участники провели первые поединки основного раунда. У парней и девушек в категории до 18 лет практически все сеяные прошли в следующую стадию автоматически.

А вот в возрасте до 16 лет даже наиболее рейтинговым спортсменам отдыхать было некогда – для выхода во второй круг им пришлось сражаться на корте. Эти старты для ребят – отличная возможность проявить себя. Ведь подбор исполнителей здесь весьма неплохой.

Александр Василевский, координатор турнира:

Это возможность еще раз выступить среди своих ровесников достойно, набраться еще больше опыта, показать хорошую игру. Так что этот турнир довольно значимый для всех игроков. Особенно принципиальны соревнования для тех, кому скоро исполнится 18. Для этих юношей и девушек нынешний турнир – возможность заявить о себе накануне перехода во взрослый теннис.

Анна Виноградова, участница турнира до 18 лет:

Мне кажется, очень интересные сегодня и завтра будут матчи. Очень хорошая возможность потренироваться. Очень неплохо здесь всё. Стали уже поспокойнее, эмоций поменьше немного стало. Все очень борются, поэтому стало сложнее немного играть. В целом, ответственнее стали подходить к этому. Более затяжные матчи стали, борьба получше стала.