Федерация футбола подвела итоги года

В Доме футбола состоялась итоговая конференция ассоциации «Белорусская федерация футбола», на которой делегаты подвели итоги за 2024 год и наметили новые векторы развития отрасли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На заседании были затронуты ряд проблемных вопросов, которые потребовали коллективных решений. Дебаты были жаркими. В итоге участники пришли к единому мнению, что необходима выстроенная система, которая будет способствовать прогрессу результатов. В новом году областные федерации усилят работу в регионах для укрепления коммуникаций, также области вновь получат материально-техническую поддержку. Женский футбол имеет хорошие перспективы заявить о себе в полный голос на международной арене. По мнению председателя федерации Николая Шерстнева, это станет возможным, если в работе будет единая философия и идеология.

Николай Шерстнев, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Проблем стало много, и их нужно решать, и не поодиночке. Хотелось бы, чтобы было понимание со стороны Министерства, региональных властей. Чтобы действительно в следующем году на отчетной конференции представители делегатов могли нас поблагодарить за проделанную работу.