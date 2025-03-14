Федерация футбола подвела итоги года

В Доме футбола состоялась итоговая конференция ассоциации «Белорусская федерация футбола», на которой делегаты подвели итоги за 2024 год и наметили новые векторы развития отрасли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Доме футбола состоялась итоговая конференция ассоциации «Белорусская федерация футбола», на которой делегаты подвели итоги за 2024 год и наметили новые векторы развития отрасли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На заседании были затронуты ряд проблемных вопросов, которые потребовали коллективных решений. Дебаты были жаркими. В итоге участники пришли к единому мнению, что необходима выстроенная система, которая будет способствовать прогрессу результатов.
В новом году областные федерации усилят работу в регионах для укрепления коммуникаций, также области вновь получат материально-техническую поддержку. Женский футбол имеет хорошие перспективы заявить о себе в полный голос на международной арене. По мнению председателя федерации Николая Шерстнева, это станет возможным, если в работе будет единая философия и идеология.
Николай Шерстнев, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Проблем стало много, и их нужно решать, и не поодиночке. Хотелось бы, чтобы было понимание со стороны Министерства, региональных властей. Чтобы действительно в следующем году на отчетной конференции представители делегатов могли нас поблагодарить за проделанную работу.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Все наши граждане ожидают более высоких результатов от нашего футбола. Естественно, наши ожидания значительно выше. Поэтому сегодня состоялась вот эта итоговая конференция, на которой рассмотрели вопросы, где в чем есть у нас сегодня моменты, над которыми нужно работать. Задачи поставлены. Надеюсь, что эта совместная работа позволит достичь того результата, на который мы все вместе ориентируемся и рассчитываем.
В этом сезоне главный тренер мужской команды Беларуси, испанский специалист Карлос Алос будет курировать институт сборных, включая юниорскую и молодежную.