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Белорусские гандболисты одержали первую победу на турнире в Иране

14 марта 2025 19:05
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Мужская сборная Беларуси по гандболу провела второй поединок на международном турнире в Иране. Накануне наша команда в упорной борьбе уступила с минимальным счетом команде России – 34:35, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина Юрия Шевцова встречалась с хозяевами, гандболистами Ирана. Первый тайм белорусы выиграли с перевесом в пять мячей – 14:9. Во второй половине матча отечественные гандболисты также доминировали и в итоге победили со счетом 30:24. Заключительный поединок на турнире сборная Беларуси проведет против команды Китая.

# Гандбол

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