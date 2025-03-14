Белорусские гандболисты одержали первую победу на турнире в Иране

Мужская сборная Беларуси по гандболу провела второй поединок на международном турнире в Иране. Накануне наша команда в упорной борьбе уступила с минимальным счетом команде России – 34:35, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина Юрия Шевцова встречалась с хозяевами, гандболистами Ирана. Первый тайм белорусы выиграли с перевесом в пять мячей – 14:9. Во второй половине матча отечественные гандболисты также доминировали и в итоге победили со счетом 30:24. Заключительный поединок на турнире сборная Беларуси проведет против команды Китая.