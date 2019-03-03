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В тяжёлом противостоянии минское «Динамо» одолело сборную экстралиги

03 марта 2019 06:53
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» по буллитам выиграли у сборной клубов экстралиги. Счёт третьей встречи – 4:3, общий счёт – 2:1.  

Решающая игра прошла на «Минск-Арене» под наблюдением более чем 15 тысяч болельщиков. В начале встречи явное преимущество было за «зубрами». После первого периода счёт стал 2:0 в пользу «Динамо-Минск», во втором периоде дошёл до 3:0, однако затем игроки минского «Динамо» расслабились.  

В тяжёлом противостоянии минское «Динамо» одолело сборную экстралиги-1

Фото: hcdinamo.by  

Заметив, что противник более не горит желанием забивать, сборная экстралиги активнее включилась в игру и забила первую шайбу. Один пропущенный гол «бело-синих» не смутил. Тогда хоккеисты сборной экстралиги отправили в ворота оппонента вторую шайбу. И к концу третьего периода минское «Динамо» дожали – 3:3.  

В тяжёлом противостоянии минское «Динамо» одолело сборную экстралиги-4

Фото: hcdinamo.by  

В итоге победитель определялся по буллитам. И победили «бело-синие». Первую встречу 26 февраля они проиграли 4:2, во второй встрече 28 февраля смогли вырвать победу со счётом 2:1.  

В тяжёлом противостоянии минское «Динамо» одолело сборную экстралиги-7

Фото: vk.com/hc_dinamominsk  

Своими впечатлениями от игры поделились болельщики.  

«Мне как отцу хоккеиста будущего интересно» (подробнее здесь).  

# Хоккей Беларуси

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