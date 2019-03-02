Что болельщики говорят о третьем матче «Динамо» и сборной экстралиги

Новости Беларуси. Белорусское дерби: «Динамо-Минск» – сборная клубов экстра-лиги чемпионата страны. Решающий матч серии до двух побед проходит сейчас в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности ледовых баталий узнаем от корреспондента Евгения Поболовца.

Евгений Поболвец, СТВ:

2 марта на «Минск-Арене» решающий третий матч в суперсерии минского «Динамо», нашего представителя в КХЛ, и сборной клубов экстралиги, нашего внутреннего чемпионата». Напомню, счет серии – 1:1. Сегодня, по сути, решается, кто в следующем году будет представлять Беларусь в Континентальной хоккейной лиге.

Именно такую оценку этому противостоянию дал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов. Он сегодня, к слову, также присутствует на матче. Вместе с ним за игрой наблюдают 15 086 – абсолютный аншлаг.

Народу нравится, народ ходит, народ не уходит с игр. Значит, это всем интересно. Продолжение хоккея, борьба двух белорусских команд. Хотелось бы, чтобы «Динамо» победило.