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Что болельщики говорят о третьем матче «Динамо» и сборной экстралиги

02 марта 2019 16:51
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Новости Беларуси. Белорусское дерби: «Динамо-Минск» – сборная клубов экстра-лиги чемпионата страны. Решающий матч серии до двух побед проходит сейчас в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности ледовых баталий узнаем от корреспондента Евгения Поболовца.

Что болельщики говорят о третьем матче «Динамо» и сборной экстралиги-1

Евгений Поболвец, СТВ:
2 марта на «Минск-Арене» решающий третий матч в суперсерии минского «Динамо», нашего представителя в КХЛ, и сборной клубов экстралиги, нашего внутреннего чемпионата». Напомню, счет серии – 1:1. Сегодня, по сути, решается, кто в следующем году будет представлять Беларусь в Континентальной хоккейной лиге.

Что болельщики говорят о третьем матче «Динамо» и сборной экстралиги-4

Именно такую оценку этому противостоянию дал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов. Он сегодня, к слову, также присутствует на матче. Вместе с ним за игрой наблюдают 15 086 – абсолютный аншлаг.

Что болельщики говорят о третьем матче «Динамо» и сборной экстралиги-7

Народу нравится, народ ходит, народ не уходит с игр. Значит, это всем интересно. Продолжение хоккея, борьба двух белорусских команд. Хотелось бы, чтобы «Динамо» победило.

Что болельщики говорят о третьем матче «Динамо» и сборной экстралиги-10

Мне как отцу хоккеиста будущего интересно. Только «Юность», только победа.

Ничьей быть не может. В случае ничьей в основное время будет назначен овертайм в формате 3 на 3. И после этого, если понадобится, серия буллитов.

# Хоккей Беларуси # Евгений Поболовец # Фотофакт

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