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ЧЕ по лёгкой атлетике в Глазго: рассказываем результаты второго соревновательного дня

02 марта 2019 19:55
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Новости Беларуси. В Глазго продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях. В утренней программе второго соревновательного дня принимали участие сразу несколько наших атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В прыжках в длину у женщин в финал пробилась Анастасия Мирончик-Иванова. Она показала результат 6 метров и 77 сантиметров. Финал в этой дисциплине будет 3 марта.

ЧЕ по лёгкой атлетике в Глазго: рассказываем результаты второго соревновательного дня-1

В полуфинал в беге на 60 метров с барьерами у мужчин вышел Виталий Парахонько. Его результат 7 секунд и 79 сотых, и это 12-е время в первом раунде квалификации.

В финале прыжков с шестом будем болеть за Ирину Жук. В своей лучшей попытке белоруска показала результат 4 метра и 60 сантиметров.

В полуфинал в беге на 60 метров вышла Кристина Тимановская. Ее результат 7 целых и 27 сотых секунды.

ЧЕ по лёгкой атлетике в Глазго: рассказываем результаты второго соревновательного дня-4

Порадовали наши барьеристки – Эльвира Герман и Алина Талай. Белоруски прошли в полуфинал с 10-м и 11-м временем.

Еще одна наша представительница Руслана Рашкован не смогла преодолеть первый этап отбора. В вечерней сессии борьбу продолжит и наш многоборец Виталий Жук. После двух видов белорус занимает 12-ю строчку.

# Легкая атлетика # Анастасия Мирончик-Иванова # Виталий Парахонько # Ирина Жук # Кристина Тимановская # Эльвира Герман # Алина Талай # Руслана Рашкован # Виталий Жук # Фотофакт

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