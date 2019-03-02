«Погода замечательная, трасса жёсткая»: в «Раубичах» прошёл пятый этап Кубка федерации биатлона

Новости Беларуси. Наступление весны не отменяет стартов и в зимних видах спорта. В «Раубичах» в эти выходные снова шум трибун и звуки выстрелов: тут проходит пятый этап Кубка Белорусской федерации биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».