«Погода замечательная, трасса жёсткая»: в «Раубичах» прошёл пятый этап Кубка федерации биатлона

Новости Беларуси. Наступление весны не отменяет стартов и в зимних видах спорта. В «Раубичах» в эти выходные снова шум трибун и звуки выстрелов: тут проходит пятый этап Кубка Белорусской федерации биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Наступление весны не отменяет стартов и в зимних видах спорта. В «Раубичах» в эти выходные снова шум трибун и звуки выстрелов: тут проходит пятый этап Кубка Белорусской федерации биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
2 марта тут прошли гонки с массовым стартом. На турнире представлена вся белорусская молодежь: самая младшая возрастная категория – 2006/07 года рождения; самая старшая – 2000-го. Стоит отметить, что погода сегодня была по-настоящему зимняя, поэтому на дистанции ребята чувствовали себя очень комфортно.
Подробности в видеоматериале.