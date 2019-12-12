В Стайках завершился Кубок Беларуси по вольной борьбе

Новости Беларуси. В Стайках завершился Кубок Беларуси по вольной борьбе. Этот старт стал заключительным внутренним соревнованием в 2020 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У мужчин в заявке значились 106 человек, у женщин – 55. В большинстве своем участвовали молодежь и резервный состав, для которых турнир стал отличной возможностью проявить себя.

Валентин Сюльжин, главный судья соревнований:

Отбирается состав в национальную сборную. Первое, второе места идут в зачет к присвоению мастера спорта, третье-четвертое место – присваивается кандидат в мастера спорта. Соревнования очень знаковые и для спортсменов молодежного состава, юниорского. Эти соревнования являются ступенькой во взрослую жизнь.