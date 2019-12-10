«Расслабились в одном моменте». Белорусская «молодёжка» обидно проиграла латышам на ЧМ по хоккею
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела второй матч чемпионата мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как выглядит медаль молодёжного ЧМ по хоккею, показали корреспонденту СТВ
Наши игроки встречались с принципиальными соперниками из Латвии. Белорусы открыли счет, затем пропустили дважды, но сумели спастись в конце третьего периода и перевести игру в овертайм. Увы, победную шайбу в дополнительное время забросили латвийцы – 3:2 в их пользу.
Алексей Котеловский, нападающий молодёжной сборной Беларуси по хоккею:
До конца не были сконцентрированы, сравняли счет и надо было в овертайме уже дожимать эмоционально, а мы расслабились в одном моменте – и все. Сегодня был очень ответственный матч, надо было выигрывать. Но мы работаем, идем дальше, будем стараться всех выигрывать.
В других матчах дня Дания в овертайме одолела Словению, а Норвегия проиграла Австрии.