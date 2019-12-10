Прямой эфир

«Расслабились в одном моменте». Белорусская «молодёжка» обидно проиграла латышам на ЧМ по хоккею

10 декабря 2019 20:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела второй матч чемпионата мира в первом дивизионе,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как выглядит медаль молодёжного ЧМ по хоккею, показали корреспонденту СТВ

Наши игроки встречались с принципиальными соперниками из Латвии. Белорусы открыли счет, затем пропустили дважды, но сумели спастись в конце третьего периода и перевести игру в овертайм. Увы, победную шайбу в дополнительное время забросили латвийцы – 3:2 в их пользу. 

«Расслабились в одном моменте». Белорусская «молодёжка» обидно проиграла латышам на ЧМ по хоккею-1

Алексей Котеловский, нападающий молодёжной сборной Беларуси по хоккею:
До конца не были сконцентрированы, сравняли счет и надо было в овертайме уже дожимать эмоционально, а мы расслабились в одном моменте – и все. Сегодня был очень ответственный матч, надо было выигрывать. Но мы работаем, идем дальше, будем стараться всех выигрывать.

«Расслабились в одном моменте». Белорусская «молодёжка» обидно проиграла латышам на ЧМ по хоккею-4



В других матчах дня Дания в овертайме одолела Словению, а Норвегия проиграла Австрии.  

# Хоккей Беларуси # Алексей Котеловский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как выглядит медаль молодёжного ЧМ по хоккею, показали корреспонденту СТВ
10 декабря 2019 19:50

Как выглядит медаль молодёжного ЧМ по хоккею, показали корреспонденту СТВ

«Всю команду поддерживаем». Рассказываем об атмосфере на матче Беларусь-Латвия в рамках молодёжного ЧМ по хоккею
10 декабря 2019 17:43

«Всю команду поддерживаем». Рассказываем об атмосфере на матче Беларусь-Латвия в рамках молодёжного ЧМ по хоккею

«Пошла игра, грех было останавливаться». «Торнадо» и «Беркут» представят Минск в финале «Золотой шайбы»
10 декабря 2019 16:46

«Пошла игра, грех было останавливаться». «Торнадо» и «Беркут» представят Минск в финале «Золотой шайбы»