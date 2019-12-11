«Будем искать смекалистых разыгрывающих». Как в Минске отбирали юных баскетболисток для тренировочного кэмпа

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу: Я буду обращать внимание на высоких игроков и будем искать смекалистых разыгрывающих. Мы охватываем практически все наши регионы. Состав комиссии будет немного меняться, но будут присутствовать люди, которые будут ездить в каждый город.

Анастасия Маринина, генеральный секретарь-исполнительный директор ОО«БФБ»:

Подали заявку, на самом деле, это был такой конкурсный отбор для того, чтобы получить грант на проведение этого мероприятия в Беларуси. Его успешно одобрили. Почему? Потому что Беларусь славится своими женскими командами, как юниорского, так и взрослого уровня. Во-вторых, мы успешно провели чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске. А в-третьих, все знают: все, что проходит в Республике Беларусь, всегда организовывается на самом высоком уровне. Это если брать административную часть, но, конечно, смысловая часть в том, что нам необходимо формировать будущий резерв национальной команды.

По завершению отборочных этапов лучшие юные баскетболистки в январе 2020 года примут участие в тренировочном кэмпе, где помимо теоретических и практических знаний, девочки познакомятся с особенностями питания, аспектами судейства и антидопинговыми правилами. Отметим, масштабная программа направлена на поддержку и продвижение женского баскетбола.