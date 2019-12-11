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Баскетбол. Стали известны призёры международного турнира памяти Владимира Рыженкова в Минске

11 декабря 2019 09:30
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Новости Беларуси. Завершился международный турнир памяти первого министра спорта и туризма, руководителя Национального олимпийского комитета Владимира Рыженкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет проходили уже в 23-й раз. В 2019 году участвовали команды пяти стран. Белоруски одержали победу во всех трех встречах, завоевав чемпионство. Серебро у польской команды, бронза у Литвы. У юношей лучшими стали также белорусы.

Баскетбол. Стали известны призёры международного турнира памяти Владимира Рыженкова в Минске-1

В последний день турнира наши баскетболисты разгромили команду из российского Красногорска – 102:29. Второе место – у литовской сборной, третьи – молдоване.

Баскетбол. Стали известны призёры международного турнира памяти Владимира Рыженкова в Минске-4

Полина Доменюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу (U-16):
Им есть над чем поработать. У нас командная игра, пасуемся хорошо. С Литвой было посложнее играть – они более собраны были, чем молдавы.

К слову, по итогу матчей были определены МVP турнира, а также награждены лучшие по позициям.

# Баскетбол # Полина Доменюк # Фотофакт

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