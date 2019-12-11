Баскетбол. Стали известны призёры международного турнира памяти Владимира Рыженкова в Минске

Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет проходили уже в 23-й раз. В 2019 году участвовали команды пяти стран. Белоруски одержали победу во всех трех встречах, завоевав чемпионство. Серебро у польской команды, бронза у Литвы. У юношей лучшими стали также белорусы.

В последний день турнира наши баскетболисты разгромили команду из российского Красногорска – 102:29. Второе место – у литовской сборной, третьи – молдоване.

Полина Доменюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу (U-16):

Им есть над чем поработать. У нас командная игра, пасуемся хорошо. С Литвой было посложнее играть – они более собраны были, чем молдавы.

К слову, по итогу матчей были определены МVP турнира, а также награждены лучшие по позициям.