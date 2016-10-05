Новости Беларуси. В совет Международной федерации хоккея вошли четыре представителя Беларуси. Зампред Сергей Гончаров возглавил судейский комитет, генеральный секретарь Ярослав Завгородний стал членом Комитета развития юношеского и молодежного хоккея, а спортивный директор Александр Хромылёв вошел в состав оценочного комитета.

Для белорусских функционеров это возможность не только приобрести новый опыт самим, но и поделиться собственными знаниями с представителями менее «хоккейных» стран, чем наша, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ярослав Завгородний, генеральный секретарь ФХРБ:

Мы старались попасть в оценочный комитет, потому что впереди заявка на чемпионат мира, надо понимать сильные и слабые стороны, понимать, как работает структура выбора внутри Международной федерации. Количество представителей разных стран сократилось. Нам удалось, наоборот, существенно увеличить наше представительство. И, по сути, у нас четыре представителя в Беларуси сейчас будут в международных комитетах. Председатель Федерации вошел в специальную рабочую группу президента Международной федерации, что, несомненно, говорит о доверии со стороны Международной федерации и открывает для нас новые возможности.