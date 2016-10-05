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«Юность» обыграла победителя Лиги чемпионов: ответный матч – через неделю

05 октября 2016 12:54
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Новости Беларуси. Игроки «Юности» продолжают штурмовать хоккейную Лигу чемпионов. Сегодня в первой игре 1/16 финала подопечные Михаила Захарова уложили на лопатки на льду «Чижовка-Арены» шведскую «Фрелунду». А это, между прочим, действующий победитель турнира, да к тому же чемпион Швеции.

Хозяев внушительный послужной список соперника не смутил – победа 3:2. Шайбами у «Юности» отметились Туркин, Развадовский и Черноок. Через неделю на площадке «Фрелунды» состоится ответная игра, которая и расставит все точки над і, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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