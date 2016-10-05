В преддверии матча с Голландией тренер сборной Беларуси по футболу провел пресс-конференцию

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу завершает подготовку к очередному матчу квалификации чемпионата мира-2018. Соперником «Белых крылаў» станет грозная команда Нидерландов.

5 октября главный тренер белорусской сборной встретился с представителями СМИ на предматчевой пресс-конференции. Александр Хацкевич ожидает противостояния с солидным оппонентом без страха. В общении с журналистами Хацкевич ответил на ряд актуальных вопросов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Хацкевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Наше состояние на сегодняшний момент удовлетворительное, можно сказать, даже хорошее. Практически все ребята вчера уже тренировались, там есть кое-какие проблемы у футболистов. Но я думаю, что до игры все поправимо. Я говорил и повторюсь еще раз: для меня самое главный рейтинг – это когда команда играет на европейском уровне или на мировом. Все остальные рейтинги сегодня относительны. Сегодня можешь быть 30-м, 50-м, сотым. Видно, что команда прогрессирует. Я рад за ребят.

Матч Нидерланды – Беларусь пройдет в Роттердаме в пятницу, начало в 21.45 по минскому времени. Белорусская федерация футбола организует массовый просмотр этого матча в спортивном комплексе «Уручье», обещая всем болельщикам настоящий праздник под названием «Футбольный фэст».

Следующий поединок отборочного цикла против сборной Люксембурга состоится 10 октября на «Борисов-Арене».