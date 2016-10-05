Прямой эфир

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 2:0

05 октября 2016 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Победная серия хоккейного «Динамо» в чемпионате КХЛ продолжает пополняться новыми матчами. На этот раз «зубры» добились успеха перед родной публикой. Под сводами «Минск-Арены» коллектив Крэйга Вудкрофта всухую расправился с ярославским «Локомотивом».

Ближе к середине дебютного периода отличился Ник Бэйлен.

Далее в поединке было много удалений, а вот о новых голевых свершениях поклонникам обеих команд оставалось лишь мечтать. Следующее взятие ворот, ставшее для гостей крахом последних надежд, случилось за 15 секунд до финальной сирены.

Роб Клинкхаммер поразил уже пустую рамку Локомотива – 2:0.

Сумеет ли минское «Динамо», набравшее небывалый ход, продлить победную поступь до семи игр, узнаем послезавтра, когда на столичный проспект Победителей приедут хоккеисты подмосковного «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Футболисты сборной Беларуси посетили тренировку смолевичской ДЮСШ
04 октября 2016 17:17

Футболисты сборной Беларуси посетили тренировку смолевичской ДЮСШ

«Baltic Cup 2016» – открытые международные соревнования по бесснежным видам ездового спорта прошли в Беларуси
04 октября 2016 09:16

«Baltic Cup 2016» – открытые международные соревнования по бесснежным видам ездового спорта прошли в Беларуси

Спортсменки-колясочницы из Беларуси приняли участие в соревнованиях по парашютному спорту во Франции
04 октября 2016 09:11

Спортсменки-колясочницы из Беларуси приняли участие в соревнованиях по парашютному спорту во Франции