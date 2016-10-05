Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 2:0

Новости Беларуси. Победная серия хоккейного «Динамо» в чемпионате КХЛ продолжает пополняться новыми матчами. На этот раз «зубры» добились успеха перед родной публикой. Под сводами «Минск-Арены» коллектив Крэйга Вудкрофта всухую расправился с ярославским «Локомотивом».

Ближе к середине дебютного периода отличился Ник Бэйлен.

Далее в поединке было много удалений, а вот о новых голевых свершениях поклонникам обеих команд оставалось лишь мечтать. Следующее взятие ворот, ставшее для гостей крахом последних надежд, случилось за 15 секунд до финальной сирены.

Роб Клинкхаммер поразил уже пустую рамку Локомотива – 2:0.

Сумеет ли минское «Динамо», набравшее небывалый ход, продлить победную поступь до семи игр, узнаем послезавтра, когда на столичный проспект Победителей приедут хоккеисты подмосковного «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».