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Хоккеист сборной Беларуси Шейн Принс закатил победную шайбу «Спартака» в матче КХЛ

30 января 2024 11:48
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Форвард хоккейной сборной Беларуси Шейн Принс стал автором победной шайбы «Спартака» в матче с нижегородским «Торпедо» в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеист сборной Беларуси Шейн Принс закатил победную шайбу «Спартака» в матче КХЛ-1

Москвичи дважды вели в счете, но гости отыгрывались. И все же последнее слово осталось за «Спартаком», победную шайбу Принс забросил на 49-й минуте. 3:2 – сильнее москвичи. Для форварда нашей сборной это 15-й гол в сезоне, также у него 10 передач. После этого успеха «красно-белые» закрепились на четвертом месте в Западной конференции, «Торпедо» идет пятым – оба клуба уже обеспечили себе места в плей-офф.

# Хоккей # Шейн Принс

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