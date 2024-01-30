Хоккеист сборной Беларуси Шейн Принс закатил победную шайбу «Спартака» в матче КХЛ

Москвичи дважды вели в счете, но гости отыгрывались. И все же последнее слово осталось за «Спартаком», победную шайбу Принс забросил на 49-й минуте. 3:2 – сильнее москвичи. Для форварда нашей сборной это 15-й гол в сезоне, также у него 10 передач. После этого успеха «красно-белые» закрепились на четвертом месте в Западной конференции, «Торпедо» идет пятым – оба клуба уже обеспечили себе места в плей-офф.