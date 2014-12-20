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В словенской Поклюке Дарья Домрачева выиграла гонку преследования

20 декабря 2014 13:46
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Новости Беларуси. Очередная большая победа Беларуси — новый успех Дарьи Домрачевой. В словенской Поклюке, где проходит 3 этап Кубка мира по биатлону, Дарья Домрачева выиграла 20 декабря гонку преследования на 10 километров, обогнав на 10 секунд свою главную соперницу — Кайсу Мякяряйнен из Финляндии. Домрачева допустила лишь одну ошибку на огневых рубежах.

При этом Надежда Скардино, занявшая в итоге 6 место, и вовсе не допустила промахов на дистанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С блестящей, волевой победой Дарью поздравил президент Александр Лукашенко. 

# Чемпионат мира по биатлону # Дарья Домрачева # Кайса Мякяряйнен

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