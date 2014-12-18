Хоккейный эксперт Валерий Воронин – о национальной и молодежной сборных Беларуси и ХК «Динамо-Минск»

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает заслуженный тренер Республики Беларусь Валерий Геннадьевич Воронин.

15 декабря широкой общественности был представлен новый главный тренер сборной Беларуси по хоккею. Им стал канадский специалист Дэйв Льюис. Соглашение рассчитано до 2018 года. Перед наставником Федерация ставит глобальные задачи.

Игорь Рачковский, председатель БФХ:

Мы начали разрабатывать свою программу, Дэйв поможет ее тоже отработать, подключить необходимых специалистов как в детском хоккее, в других моментах для того, чтобы мы такую полномасштабную цельную программу сделали именно для развития. Дэйв сказал, что он действительно к этому готов. Ряд тренеров, категорий продумать, вывозить их на кэмп, чтобы они прошли курсы. Это детские тренеры, юношеские, тренеры уже команд Экстралиги. То есть Федерация будет уже отдельно заключать контракты и учить. Потому что без этого мы дальше не вынесем.

В качестве хоккеиста Дэйв Льюис за 16 сезонов в НХЛ отыграл более тысячи матчей. В должности ассистента тренера трижды выигрывал Кубок Стэнли в Детройте. А вот опыт самостоятельной работы невелик: три сезона в НХЛ во главе «Детройта» и «Бостона».

Беларусь уже знакома Льюису: он был ассистентом Глена Хэнлона на чемпионате мира 2009 года, а также помогал Михаилу Захарову на Олимпийских играх в Ванкувере.

Льюис определился с составом своих помощников, но отметил, что до чемпионата мира в нем могут произойти изменения.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

В этом кэмпе мне будут помогать Олег Антоненко, Андрей Ковалев, Александр Журик. В следующий раз, возможно, будут другие ассистенты, а на чемпионате мира – третьи. Мне надо узнать их, понять, как они работают, что они говорят, что они понимают, что я от них требую. Я в вашей стране всего пару дней, мне тяжело выбрать и сказать: «Мне нужен этот парень, этот и этот». И чтобы они работали со мной от начала и до конца. Я думаю, мне просто нужно время, чтобы оценить их.

Валерий Геннадьевич, Дэйв Льюис – подходящий вариант для нашей сборной?

Валерий Воронин, хоккейный эксперт:

Во-первых, Федерация хоккея Республики Беларусь была поставлена в непростые условия, потому что в достаточно короткие сроки нужно было найти достойную замену Крикунову Владимиру Васильевичу. И считаю, что Льюис – это хороший вариант для нашей сборной.

Он хороший как аварийный вариант или хороший в принципе?

Валерий Воронин:

Я думаю, что он хороший как всякий: и аварийный, и в создавшейся ситуации. Объясню почему. Действительно, Дэйв очень много отработал в Национальной Хоккейной Лиге. И не важно: ассистентом или главным тренером. Он знает тонкости хоккея, безусловно. То, что он уже работал со сборной Беларуси дважды, как вы отметили, я думаю, что это плюс в этом назначении. И думаю, что те отзывы игроков, которые буквально два дня назад, сегодня звучат в Интернете, в прессе, что сплошной позитив – поживем – увидим. Хочется пожелать просто удачи.

Игорь Рачковский анонсировал кэмпы для детских и взрослых тренеров. В наш хоккей возвращается канадский вектор? Как вы считаете, хорошо, если он возвращается?

Валерий Воронин:

Я не думаю, что так уж просто, прямолинейно, можно сказать, будет канадский вектор. Будет, наверное, зависеть, во-первых, от подбора игроков в сборной. Потому что есть игроки, которых просто не заставишь играть в канадский хоккей. Они играют в свой, в другой, европейский, допустим, хоккей. То, что кэмпы и семинары для тренеров, и молодых хоккеистов, я думаю, это положительный момент. Учиться нужно всегда, учиться нужно везде и у всех.

Льюис попал с корабля на бал. Уже 19 декабря сборная под его руководством проведет дебютный матч на «Ароза Челендж» в Швейцарии. Таким образом, на знакомство с игроками у нового главного тренера было буквально несколько дней.

Сжатые сроки, как показалось, проблемой не стали. Наставник во время тренировки явно пребывал в отличном расположении духа, что, несомненно, передалось и хоккеистам. Правда, и пристально следить за выполнением упражнений главком не переставал. Однако такие привычные, еще со времен Хэнлона, шутки и смех звучали во время тренировки постоянно.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

У ребят полно энергии. Мне это очень нравится. Посмотрите: мы только что отработали двухчасовую тренировку, а они до сих пор на льду. Что могу отметить из минусов? Пожалуй, то, как они бьют по воротам. Мне хочется, чтобы они были смелее и бросали чуть ниже. Это ведь дает шанс сыграть не добивание. Но все придет со временем, мы будем над этим работать.

Мнением о новом главкоме делились и хоккеисты, отмечая, что манера общения канадца им знакома, но вот новшества в процессе тренировки все же есть.

Евгений Ковыршин, нападающий сборной Беларуси:

Канадский тренер, поэтому знаком, в принципе. Поэтому пока ничего такого нового. Есть какие-то свои упражнения, но, в принципе, специфика та же примерно.

Безусловно, сейчас на знакомство и притирку команды и наставника времени практически нет. 18 декабря наша дружина отправится в Швейцарию, где, надеемся, даст бой соперникам. Вместо травмированного Андрея Костицына к сборной присоединился Александр Павлович.

Валерий Геннадьевич, что скажете по составу?

Валерий Воронин:

Состав в корне отличается от того, который участвовал на турнире в Словении в первом международном перерыве. Хочу отметить, что в основном это ребята, которые играют в КХЛовских клубах, за исключением Игоря Брикуна из «Гомеля», второго вратаря Карнаухова, который играет в «Молодечно», и Артема Кислого. Он выступает во Второй высшей хоккейной лиге России. Все остальные – это игроки, еще раз подчеркиваю, команд КХЛ. И думаю, что, в общем-то, это команда, на мой взгляд, процентов на 60 все-таки близка к той, которая будет представлять страну, забегая, может быть, чуть вперед, представлять нашу страну на чемпионате мира.

Минское «Динамо» в преддверие международной паузы провело два матча регулярного чемпионата КХЛ. Провело настолько ярко, что заставило жалеть о наступлении этой самой паузы.

«Зубры» добились двух побед над грозными соперниками с «Востока». Сперва сокрушили лидеров конференции – «ястребов» из Омска. Гости в этом матче открыли счет благодаря дебютной КХЛовской шайбе белорусского легионера Волкова. А вот затем солировали уже динамовцы. Зрители увидели шайбы на любой вкус в исполнении Веске, Кулакова, Чичу, Мелешко, Крайчека, Эллисона. Итог – 6:2. В блестящем стиле повержена одна из лучших команд лиги.

Затем настала очередь гостей из казахстанского «Барыса». На первый перерыв минчане ушли, ведя в счете 2:0. Цель поразили вездесущий Чичу и Лингле.

Вторая 20-минутка получилась у подопечных Любомира Поковича не такой блестящей. Три удаления в стане «бело-синих» позволили «Барыcу» отставание сократить. Гости сравняли счет в самом начале заключительной трети.

Но «Динамо», взяв в поддержку переполненную «Минск-Арену», вырвалось вперед, еще трижды поразив неприятельские ворота. Шайбы на счету Эллисона, оформившего голевой дубль Чичу, и, что особенно приятно, капитана «зубров» Калюжного.

5:2 – в пользу команды Любомира Поковича, в активе которой шесть подряд побед. Это рекордная серия для «зубров» в чемпионатах КХЛ.

Алексей Калюжный, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

В третьем периоде зрители чуть-чуть встряхнули. Было уже такое напряжение, но хорошо, что третью шайбу быстро забили, это, конечно, нам очень помогло успокоиться, чтобы дальше игра не шла так нервно. Поэтому наслаждаемся этим моментом, что хорошая серия из шести побед. Сейчас перерыв. Все в хорошем настроении, кто цел и здоров, поедет в сборную. Поэтому важно было сегодня закончить на такой ноте. У меня не складывалось: то в пустые ворота в штанги попадешь, то еще какие-то моменты. И чтобы это не висело лишним грузом, хотелось сегодня забить.

Валерий Геннадьевич, мы долго обсуждали эту «черную» полосу. Она сменилась рекордной «светлой». И сейчас наступила пауза. Как вы считаете, перерыв в турнире не скажется на продолжительности это «светлой» полосы?

Валерий Воронин:

Вы знаете, я бы так не говорил, что была «черная» совсем полоса. Был определенный спад, который был обусловлен травмами ведущих игроков. Другая сторона: в 60 матчах «гладкого» чемпионата пройти без спадов? Не знаю. Я не вижу такой команды на сегодняшний день.

Что касается конкретно вопроса, не нарушит ли этот победный ритм пауза международная для участия сборных, время покажет. Бывает так, что и нарушается ритм, и это отсутствие игровой практики у некоторых игроков, которые не призваны в сборную, они тренируются, а кто-то получает игровую практику «три игры в три дня». Это тоже очень большая дополнительная нагрузка на организм хоккеиста. Плюс перелеты, взлеты, посадки, переезды. Поэтому давайте наберемся терпения и подождем, когда эта пауза закончится и команда начнет матчи.

Молодежная сборная Беларуси в эти дни в Италии ведет борьбу за право сыграть в элите мирового хоккея. В соперниках у команды Павла Перепехина – латвийцы, норвежцы, итальянцы, австрийцы и словенцы. Повышение в классе получит лишь победитель турнира. Белорусские игроки успели провести три матча и добились трех побед.

Валерий Геннадьевич, мы можем рассуждать только умозрительно. Игр не видели, как действовала наша сборная, не знаем. И все-таки, по ощущениям, сможет под руководством Павла Перепехина команда прервать семилетнюю серию неудач и пробиться в элиту мирового молодежного хоккея?

Валерий Воронин:

Да, пока все складывается удачно. Обыграли Словению, обыграли Италию, обыграли одного из главных соперников – латвийскую сборную. Знаю, что норвежцы пока тоже идут без поражений. И, скорее всего, в матче с Норвегией решится вопрос, кто же пойдет в высший дивизион.

И все-таки вопрос этот, наверное, интересует не только меня. Молодежная сборная, молодежь, которая играет, – это те игроки, которые детьми пришли. У нас хорошая хоккейная инфраструктура на сегодняшний день, бесспорно. Они уже фактически росли на великолепной хоккейной инфраструктуре. У нас есть выбор? У нас есть кому биться?

Валерий Воронин:

Он должен быть. Я не сомневаюсь, что он есть. И как пример тому назову такой факт, что у нас две команды играют в чемпионате Молодежной Хоккейной Лиги. Если брать латышей, то у них – одна. То есть есть разница. Скажем, 30 хоккеистов, у нас, пусть, 25-30, то есть под 60. Вот, пожалуйста, выбор. Сколько можно еще?