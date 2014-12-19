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Молодежная сборная Беларуси по хоккею спустя 8 лет пробилась в высший дивизион

19 декабря 2014 13:40
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата мира. Наши парни уверенно выиграли 4 матча кряду, не оставив оппонентам ни единого шанса.

Таким образом, вне зависимости от дуэли с австрийцами 20 декабря, белорусы стали недосягаемыми для соперников, обеспечив первое место в группе.

Павел Перепехин, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Положительные впечатления, хорошо играли, все игры сыграли ровно. Боялись немножко последней игры с норвежцами, но очень здорово сыграли. Хорошее настроение, довольны все, рады. Эмоции переполняют всех игроков. Не хотелось бы никого отмечать. Здесь действительно команда, команда сыграла, команда была везде командой.

Белорусская молодежка спустя почти 8 лет вновь будет в компании сильнейших ледовых держав планеты.

Матчи элитного дивизиона пройдут в 2015 году в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хоккей Беларуси

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