Михаил Грабовский: Мне непросто сразу влиться в коллектив и в тренерские концепции

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает единственный белорусский легионер в НХЛ Михаил Грабовский.

«Айлендерс» выдали один из лучших стартовых отрезков в истории. Что говорят в команде сами хоккеисты и руководство относительно перспектив на весь сезон?

Михаил Грабовский:

Команда набирает очки, выполняет то, что от нас требуется. Но тут больше, наверное, болельщики этим интересуются. Стали на хоккей ходить больше, атмосфера улучшилась на стадионе. И мы уже стараемся в каждой игре, потому что расслабляться нельзя. Потому что соперники сзади, догоняют постоянно. Разница очков небольшая между первым и восьмым местом. Нельзя расслабляться. Надо играть и не думать о том, что ты достиг.

Этот сезон последний, который «Айлендерс» проводят на старой арене, перед переездом в «Барклай сентер» в Бруклине. Как к предстоящему переезду относятся болельщики, не опасается ли руководство клуба спада интереса к команде на новом месте?

Михаил Грабовский:

Многие, конечно, болельщики расстроились, что переедет команда. Потому что основная часть болельщиков живет на острове. Конечно, они потеряют свою команду. Добраться до Бруклина непросто. Но я думаю, что команда приобретет новых болельщиков. А Бруклин – это большая часть Нью-Йорка. И поэтому, я думаю, на хоккей будет больше людей ходить. А здесь, конечно, это история, которую команда добивалась многие года. Но стадион постарел немножко за последний год, все кончается когда-то. Надеюсь, что команда хорошо сыграет.

В какой районе Нью-Йорка живешь, нравится ли там? Есть ли какие-то отличия в бытовом плане от Монреаля, Торонто, Вашингтона?

Михаил Грабовский:

Немножко похоже на Вашингтон, потому что здесь жизнь больше «коттеджная». Я живу в доме и на острове. Рядом – Манхэттен. Удобно в город съездить. Из всех мест, где я жил, это, наверное, самое удобное для семьи и тренировок. Стадион рядом. В следующем году будет немножко проблематично ездить в Бруклин, потому что далековато. Но в этом году все нравится, семье очень нравится здесь.

«Айлендерс» не очень популярны в Нью-Йорке. Наверное, нечасто узнают на улицах. Это плюс или минус, если сравнить с хоккейными мекками вроде Монреаля или Торонто?

Михаил Грабовский:

Я бы не сказал, что не так популярна. Болельщики здесь не хуже, чем в Торонто или Монреале. На хоккей ходят с майками. Все знают про тебя. Куда не пойдешь, с тобой общаются. Когда играют «Айлендерс» с «Рейнджерс», вообще дерби интереснее, чем «Монреаль» – «Торонто».

С чем, как считаешь, связан спад личной результативности в этом сезоне?

Михаил Грабовский:

Много причин. В первую очередь, это, наверное, адаптация в команде. Я первый год. Мне непросто сразу влиться в коллектив и в тренерские концепции, как он видит игру, что от меня хочет. Что от меня тренер требует – играть центрального или крайнего нападающего. Но мы с тренером нормально пообщались. Я рассказал, как я вижу, как я играл до этого. Не так просто все. Команда хотела, чтобы я у них играл. Мне доверяют, дают мне шанс играть. Я постараюсь использовать.

То есть ты теперь будешь больше задействован в центре нападения?

Михаил Грабовский:

Тренер хочет меня и там, и там использовать. У нас есть пока центральные нападающие, молодые ребята, а позиция с краю открытая, он хочет меня с Нильсеном в звене держать, чтобы я на этой позиции пока играл. Но сезон длинный. Команда выигрывает – зачем что-то менять. Пусть очков у меня нет, но, в принципе, игра получается. А очки всегда придут. Результат –главное.

Эпидемия свинки в НХЛ. Два десятка хоккеистов заболели, в том числе Кросби. Что у вас в команде говорят по этому поводу. Хоккеисты шутят или серьезно относятся?

Михаил Грабовский:

На самом деле, серьезно. Но просто смеялись ребята, почему Кросби интервью раздает. Он дома должен сидеть, чтобы никого не заразить. А он интервью раздает. Журналисты не боятся, наверное. У вас профессия тоже не из простых. Мы прививки сделали заранее, как только эпидемия пошла. Переживать не будем. Хотя болезнь такая, что если в детстве болел, то потом не будешь. Наверное, Кросби в детстве не болел свинкой.