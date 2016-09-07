В Скиделе любительская команда по бейсболу «Сахарный шторм» мечтает о поездке на Олимпиаду-2020

Новости Беларуси. Мода на бейсбол. В Скиделе появились поклонники этого редкого для Беларуси вида спорта. Команда состоит из рабочих сахарного завода. Приобщаются к занятиям и дети. Учитывая то, что бейсбол включили в список олимпийских видов спорта, игроки надеются поучаствовать в Играх четырехлетия 2020 года в Токио.

Фирменный удар Александра Гурина впечатлил не только съемочную группу СТВ, но и судей чемпионата Европы. Тогда в Австрии он был назван третьим по статистике игроком.

Попробовал и уже не смог остановиться. Так в двух словах можно описать путь Александра в бейсбол. Это было 10 лет назад. Сегодня молодой человек работает на заводе. А здесь, на поле, он игрок высшей лиги.

Александр Гурин, игрок команды «Сахарный шторм»:

Игра очень увлекательная, развивает не только физическую подготовку, но и умственную, тут нужно играть с головой.

История бейсбола в Скиделе началась 14 лет назад. И с частной инициативы выросла до серьезного клуба. Все на энтузиазме: зарплату игроки не получают, тренируются на скромном поле, которое обустроили общими усилиями. А результат – чемпионы Беларуси, есть в копилке и Кубок Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Фурман, директор бейсбольно-софтбольного клуба «Сахарный шторм»:

Три года подряд мы ездили на Кубок президента Польши, на детский турнир, где учувствовало минимум 12 команд. И Россия, и Европа вся. Мы два раза выиграли этот кубок, привезли два хрустальных кубка.

Александр Матвеев, судья по бейсболу:

У нас в стране все-таки мало кто про него знает, слышали, но мало, кто знает правила. Я думаю, будущее все-таки не за горами.

В Скиделе увлечение бейсболом набрало серьезные обороты. Из трех школ здесь, пожалуй, нет ни одного класса без приверженцев этой игры. Быть хулиганом уже не модно, на повестке дня – красивый спорт и далеко идущие мечты.

Даниил Бобрик, игрок команды «Сахарный шторм»:

У меня мечта, чтобы я был спортсменом. Пока не вырасту, буду ходить и ходить.

Но основная мечта ребят оформилась совсем недавно – после новости о том, что бейсбол вошел в программу Олимпийских игр 2020 года.

Александр Гурин, игрок команды «Сахарный шторм»:

Хотелось бы поучаствовать, побывать на Олимпийских играх. Это, наверное, мечта у каждого спортсмена.

Сегодня уже есть все шансы, что бейсбол войдет в школьную программу. И, кто знает, возможно, мечта этих ребят об Олимпийских играх когда-нибудь приобретет реальное очертание, круглое, 999-й пробы.