Паралимпийские игры-2016 начнутся в ночь на 8 сентября по белорусскому времени

Новости Беларуси. Рио вновь в ожидании рекордов. В ночь на четверг – по белорусскому времени – в Бразилии официально начнутся Паралимпийские игры. За 528 комплектов наград сразятся более четырех тысяч спортсменов из 160 стран. Беларусь представляет 21 атлет. Делегация пусть и немногочисленная, но преимущество нашей сборной вовсе не в количестве, а в качестве. К примеру, в составе команды – пятикратный чемпион Лондона-2012 Игорь Бокий и двукратный призер Паралимпиад Людмила Волчек. Всего же Беларусь выступит в 5 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Ждем успешного выступления, ждем медалей. С нетерпением болеем за наших паралимпийцев. Они сегодня перехватывают эстафету наших олимпийцев и будут защищать интересы нашей страны. Пожелаем им успеха и показать тот результат, на который они способны. Потенциал у нашей команды, безусловно, есть.