Президент Беларуси встретился с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем

Новости Беларуси. Система подготовки белорусских хоккеистов нуждается в реформировании. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Глава государства прокомментировал результат вчерашней игры белорусской сборной на олимпийской квалификации. Наша команда уступила хоккеистам из Словении в серии буллитов и упустила шанс сразиться на Олимпийских играх 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Честно говоря, я задумался перед встречей, наверно, мы со своим хоккеем нынешним столько не заслуживаем внимания, сколько вы уделяете нашей стране. Должен тебе пообещать, что в ближайшие 2-3 года, сразу это не делается, мы и порядок наведем в спорте в целом, и в хоккее в частности. И разберемся со всеми функционерами, которые немножко зажирели и, как у нас в Беларуси говорят, зажрались. Это не связано со вчерашним матчем, который они проиграли. С моей точки зрения, так должно было случиться, потому что мы помним. Как команда играла в последнем Чемпионате мира в мае этого года. Называется, отскочили в последнем матче. И вместо того, чтобы все лето заниматься и готовиться к этим играм, они, видимо, на югах отдыхали. Поэтому так и получилось. Кто хотел выиграть и поехать на Олимпиаду, тот выиграл. Поверьте, что я расстроился, но не настолько, как некоторым кажется, потому что я знал, что этим может все закончиться, это, во-первых. Во-вторых, по-народному говоря, лучше сейчас они проиграли и не едут на эту Олимпиаду, чем потом мы сидели бы у телевизора и ломали руки с их такой игрой, как у них сегодня. Я не думаю, что за года кардинально что-то изменилось.

Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея (ИИХФ):

Это спорт. Здесь мы имеем дело с буллитами. На самом деле я был восхищен и удивлен командой. Тем, как активно удавалось держать в напряжении всю игру со Словенией. Это говорит о том, что у команды есть характер.

На лед молодежь выходит вдохновленная достижениями спортивных героев. Эти 10-летние ребята в воскресенье тоже следили за полной драматизма игрой «Беларусь-Словения». В отличие от взрослых валидол им не нужен. Хотя, к сожалению, на этот раз сильнейшими оказались не белорусы. А в спорте живут только одной вещью – победами.

Настоящих борцов неудачи только больше раззадоривают. Когда есть победы, тогда и поражения восприниматься спокойнее. Недостаток резерва игроков и слабая конкуренция – это, по мнению Президента, одна из причин отсутствия серьезных достижений белорусского хоккея. А спортивным чиновникам надо научиться видеть и исправлять недостатки, а не ретушировать их. Иначе страна и вовсе со временем может остаться без спорта высоких достижений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень серьезно, что касается концепции, тактики, стратегии хоккея, проигрываем заокеанским спортсменам. Нам надо серьезнейшим образом обратить внимание на систему подготовки спортсменов, и хоккеистов, прежде всего, заимствуя опыт канадцев и американцев – они играют совершенно в другой хоккей. Мы и россияне, да и европейцы начинают отставать, играем по старинке. Это касается особенно белорусского хоккея. Но кадры решают все, как говорил классик. Поэтому я уже поручил в плане своих компетенций и полномочий серьезное внимание обратить на кадры, которые сегодня заняты в спортивной индустрии, особенно в хоккее.

По числу увлекающихся хоккеем Беларусь на 16 месте. На первых позициях Канада, США, Чехия, Россия, Финляндия. Кстати, по статистике и ледовых арен в этих странах больше. Наша страна по таким площадкам только на 18 месте. При этом в рейтинге Международной федерации хоккея Беларусь на 9 позиции. Это и дало право провести квалификационный отборочный тур к зимним Олимпийским играм в Южной Корее. Польская сборная тоже осталась без путевки. В Минск команда прилетела первой, улетает последней. Без побед, зато с багажом эмоций.

Кристиан Дзюбински, нападающий сборной Польши по хоккею:

Конечно, жаль, что белорусы проиграли. Все решил один буллит. А так, хочу сказать, прекрасная организация! Я считаю, что Минск вполне подходит для проведения Чемпионата мира 2021года. Здесь все замечательно, очень чистый город, отличная атмосфера на матчах. Для нас были созданы все условия. Поэтому я говорю «да!» проведению Чемпионата мира в Минске.

Штефан Лунер, тренер вратарей сборной Польши по хоккею:

Я знаю, что Беларусь принимала Чемпионат мира в 2014 году. Это был замечательный турнир. Я слышал много очень хороших отзывов о нем. Что касается перспектив, я думаю, Беларусь вполне может принять Чемпионат мира в 2021 году.

Чемпионат мира по хоккею 2014 года вспоминал и Рене Фазель. Соревнования стали одними из лучших за все время. Минск установил рекорд посещаемости и заработал отличный имидж как столица хоккея. Беларусь снова претендует на проведение Чемпионата мира.

Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея (ИИХФ):

Мы всерьез рассматриваем возможность проведения Чемпионата мира по хоккею в Беларуси в 21-м–22-м годах. Здесь цели совпадают. У вас есть 6 лет, чтобы подготовить команду. Особо пристальное внимание необходимо уделить работе с подрастающим поколением. С ребятами в возрасте от 15 до 22 лет»

Впереди еще и Олимпийские игры в Пекине. Хоккеистов в Беларуси готовят в 24 специализированных учебно-спортивных учреждениях. Это больше 5,5 тысяч ребят. Меньше половины из них – так называемый середнячок. А вот на этап спортивного совершенствования выходит всего 7%. И из них получаются единицы такого уровня, что заставляют болеть за своих стоя. Неважно где – на трибунах или вскочив с дивана у телевизора. Вот таких игроков будут искать и тренировать в Белорусской федерации хоккея.